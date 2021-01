ASEP suspende corte por morosidad en la facturación de hasta 400 kwh

SERVICIO PÚBLICO

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que, luego de analizar las inquietudes de la ciudadanía en general sobre el servicio de electricidad, reconsideró su decisión adoptada sobre la suspensión del suministro de energía a los clientes morosos, estableciendo un límite hasta los que facturan 400 kilovatios hora (kwh) al mes.

Es decir, a los clientes con un consumo mensual de hasta 400 kwh que tienen morosidad acumulada, no se les suspenderá la energía hasta nuevo aviso; sin embargo, la entidad pidió a los clientes que se acerquen a las empresas para hacer arreglos de pago por los saldos acumulados en el servicio eléctrico.

De acuerdo con la nueva resolución, ENSA y Naturgy (Edemet y Edechi) no podrán aplicar lo establecido en el artículo 116 del texto único de la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, a los clientes beneficiados con la Ley No. 152 de 2020, que tengan un consumo promedio trimestral menor de 400 kwh al mes. El artículo 116 señala que el corte de energía se puede aplicar si el cliente tiene una morosidad mayor a los 60 días.

Igualmente, la ASEP extendió hasta el 1 de marzo los cortes que se iban a comenzar a aplicar el 1 de febrero y sería para los que consumen más de 401 kwh al mes.

Tras la decisión de ordenar cortes, el Instituto Panameño de Consumidores y Usuarios (Ipadecu) había advertido el impacto que tendría entre los clientes que no tienen ingresos. “Es lamentable esto frente a contratos suspendidos y niveles de desempleo”, dijo Giovani Fletcher, presidente de Ipadecu, al referirse a la medida.