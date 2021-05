Joe Biden: EU debe defender las rutas abiertas en el Ártico

CALENTAMIENTO

El presidente Joe Biden dijo ayer que Estados Unidos (EU) debe defender las rutas marítimas abiertas y seguras en el Ártico y en el mar de China Meridional, ya que naciones como Rusia y China buscan reivindicar un mayor control sobre las regiones marítimas.

“Es de vital interés para la política exterior de EU asegurar el flujo sin trabas del comercio mundial”, dijo Biden en la Academia de la Guardia Costera en New London, Connecticut, en su primer discurso como presidente. “Y no sucederá sin que tomemos un papel activo para establecer las normas de conducta, para moldearlas en torno a valores democráticos, no a los de los autócratas”.

EU ha criticado a China por expandir su presencia militar en el Mar de China Meridional y, de manera similar, a Rusia por crear puestos de avanzada a lo largo de la costa ártica. El secretario de Estado, Antony Blinken, asistió esta semana a la reunión del Consejo Ártico en Reikiavik, la capital de Islandia, para discutir los acontecimientos.

El Consejo emitirá un comunicado final esta vez, que ya fue aprobado por los ocho ministerios, así como un “plan estratégico” común para los próximos 10 años, dijo Marcia Bernicat, una alta funcionaria del Departamento de Estado que se ocupa de cuestiones ambientales.

“La apertura del océano, por así decirlo, no es algo bueno sin reservas. También representa un riesgo tremendo”, dijo.

Dijo que estudios recientes muestran que el Ártico se está calentando “no al doble del ritmo, sino al triple del ritmo que el resto del mundo”. El gobierno de Biden quiere utilizar los problemas climáticos para explorar posibilidades de cooperación con Moscú, que ocupará la presidencia rotativa del Consejo Ártico durante los próximos dos años.