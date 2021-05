Joe Biden respetará acuerdo que se logró con China

INTERCAMBIO

La principal negociadora comercial del presidente Joe Biden se comprometió a trabajar sobre el acuerdo con China alcanzado bajo la presidencia de Donald Trump y dijo que la eliminación de aranceles dependerá del resultado de las próximas conversaciones con sus homólogos.

El Gobierno de Biden respeta la continuidad del llamado acuerdo de fase uno, dijo la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, en un evento en línea del Financial Times. Tai señaló que aún no ha conversado con los principales negociadores comerciales de China, incluidos Liu He, quien dirigió las conversaciones con el Gobierno de Trump, pero espera hacerlo en el corto plazo.

EU no puede evitar ser duro con China, pero debe ser justo, dijo Tai. Es probable que la relación entre las naciones sea una mezcla de competencia, cooperación y confrontación, ya que EU busca trabajar en colaboración con Pekín en temas de cambio climático, dijo Tai.

El pacto de la primera fase “es el acuerdo que tenemos, el acuerdo desde el que trabajaremos y construiremos, y respeto la continuidad de la política estadounidense”, aseveró Tai. “Tengo muchas ganas de involucrar formalmente a mis homólogos chinos, para evaluar su desempeño y escuchar lo que tienen que decir”, dijo.

Tai ha dicho en repetidas ocasiones que China debe cumplir las promesas hechas en virtud del acuerdo comercial alcanzado bajo el Gobierno de Trump a principios de 2020. En ese acuerdo, Pekín se comprometió a combatir el robo de propiedad intelectual estadounidense por parte de empresas chinas y a hacer más para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual en el país.