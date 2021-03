Bloqueo en el canal de Suez disparó el precio del petróleo

ABASTECIMIENTO

Los precios del petróleo subieron casi 6% el día de ayer, impulsados por temores sobre el abastecimiento en medio del bloqueo del canal de Suez.

El cambio de decisión de la canciller alemana Angela Merkel, quien en medio de críticas renunció “al confinamiento drástico” durante el fin de semana de Pascuas también impulsó los precios del crudo, destacó Robert Yawger, de Mizuho USA.

El barril de WTI en Nueva York para entrega en mayo ganó 5.92% a 61.18 dólares comparado con el cierre del pasado martes.

En tanto, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo ganó 5.95% a 64.41 dólares en Londres.

El petróleo se movió al ritmo de las informaciones sobre la duración del bloqueo del canal de Suez, explicó Edward Moya, analista de Oanda.

Remolcadores y unidades de rescate intentaban desencallar un gigantesco buque portacontenedores de 400 metros de eslora, el “Ever Given”, en el Canal de Suez. El incidente afectó a una de las rutas comerciales más transitadas del mundo.

El evento fue provocado por una tormenta de arena y fuertes ráfagas de viento, un fenómeno común en Egipto en esta época del año, que priva de visibilidad e hizo que el navío se desviara.

El tramo histórico del Canal, situado en la parte central de la vía acuática, pudo reabrirse en ambos sentidos de navegación, según las autoridades, pero no precisaron el efecto que tuvo en perturbación creada por el 'Ever Given'.

El petróleo también ganó terreno tras la publicación del informe semanal de reservas en Estados Unidos, que mostró una suba modesta de los stocks de crudo, de acuerdo a la Agencia estadounidense de Información sobre Energía (EIA).