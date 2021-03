Canal de Panamá se solidariza con el Canal de Suez

Para el comercio marítimo el incidente marítimo en el Canal de Suez es algo inesperado, algo para lo cual, uno lo considera, pero no representa parte medular de tu planificación y de tu estrategia de mover carga. Sucedió y lo que esperamos es que realmente el Canal de Suez resuelva esto lo más pronto posible para normalizar el comercio internacional.

Desde el punto de vista del Canal de Panamá son realmente dos mercados separados. Mucho del comercio que se mueve por Suez, generalmente no impacta el volumen de comercio por el Canal de Panamá, pero como industria sí nos afecta, porque en la medida que estos sucesos ocurren, entonces las navieras que son nuestros clientes comunes, reevalúan su situación de riesgo, y de repente van a tratar de adaptar parte de las enseñanzas que tienen en Suez y aplicarlas también en los otros canales de navegación.

En cadenas de suministros, el Canal de Panamá trabaja sobre productos manufacturados en Asia, que tienen como mercado de consumo Estados Unidos, particularmente, la costa Este americana, y el Golfo. En el caso de materias primas como petróleo, que efectivamente el Canal de Suez es importante para el movimiento de crudo del mundo, que viene de Medio Oriente hacia Europa, y alguno que sigue hacia los Estados Unidos, realmente sí representa un volumen importante que el Canal de Panamá no maneja. El Canal de Panamá mueve ciertos volúmenes de crudo, pero que van de la cuenca del Caribe: Venezuela, Guyana, parte de lo que viene de Trinidad, algo del Golfo de México de Estados Unidos, pero no somos un participante relevante en este mercado. Así es que desde el punto de vista del movimiento de crudo, eso sí va a verse ligeramente afectado. Va a haber algunos atrasos en el suministro, el mundo realmente tiene suficiente crudo almacenado para poder salir de la estación fría del Norte, y entrar en el verano, así es que no creemos que va a haber mayores disrupciones, pensando que este tema dure aproximadamente dos semanas.

Nosotros hemos sido solidarios con el Canal de Suez, somos dos empresas que damos el mismo servicio, tenemos los mismos clientes, y entendemos las necesidades recíprocas que cada cual tiene. Así que nosotros hemos ofrecido nuestro apoyo, que posiblemente en estas circunstancias puede ser muy poco, pero efectivamente sí hemos conversado con Suez para decirle que en cualquier cosa que podamos ser de asistencia, vamos a cooperar con ellos.

El autor es administrador del Canal de Panamá