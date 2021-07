Competencia entre Netflix y Disney+ genera expectativa en la bolsa

A medida que comienza la temporada de ganancias, una de las historias emergentes más importante es que los rivales más grandes de Netflix Inc., liderados por Walt Disney Co., podrían estar comenzando a flaquear. Si Disney no puede llegar a donde está Netflix, ¿podrá algún día hacerlo alguien?

Netflix tiene programado reportar sus ganancias trimestrales la próxima semana, el 20 de julio, y los inversionistas tendrán una espera ansiosa hasta el 12 de agosto para ver las cifras oficiales de Disney.

Los primeros indicios apuntan a que Disney+ podría estar perdiendo fuerza en Estados Unidos, a medida que India, un país en el que gana mucho menos dinero por usuario, se convierte en uno de sus mercados más fuertes y de mayor crecimiento. La escala global es crucial, pero para salir victoriosos en la guerra del streaming, los servicios deben ganar primero la batalla en EU. Hacia el final del último trimestre fiscal de Disney, que concluyó recientemente, el servicio Disney+ contaba con 38 millones de usuarios en India, el mismo número que tenía en EU y Canadá, informó el sitio The Information a principios de este mes, citando datos internos de la compañía. Para América del Norte, eso representa un lento avance comparado con los 37 millones que tenía en febrero. Datos internos mostraron que el total de suscriptores globales se situó en alrededor de 110 millones, un nivel que los analistas esperaban que Disney+ alcanzara en abril.