Conep: ‘Se debe conversar para sostener empresas y empleos’

CONVERSACIONES

Luego de una intensa plenaria de más de cinco horas celebrada el pasado viernes y que será retomada mañana lunes, la jornada del sábado fue de actualización para los dos grupos principales que integran la mesa tripartita de diálogo por la economía y el desarrollo laboral.

Las ocho confederaciones de trabajadores que participan en la mesa se reunieron ayer para hacer un balance y determinaron continuar conversando con el sector empresarial y gubernamental.

Eduardo Gil, de Convergencia Sindical, dijo que la reunión fue muy importante, aunque no reveló los temas tratados. No obstante, dijo que algunos de los dirigentes que participaron en la reunión se inclinaban por no continuar pero la mayoría considera que es necesario seguir.

La decisión de los trabajadores fue continuar en la plenaria mañana, pero según Gil, el regreso a las comisiones técnicas dependerá de lo que se acuerde con las otras partes sobre cómo se va a proceder con las normas que se emiten y el procedimiento en las comisiones de trabajo.

Llamados para proponer, no para cogobernar

Uno de los temas que surgió en la reunión del viernes fue la eventual revisión de los decretos y resoluciones aprobados por el Gobierno en la fase de reapertura en la mesa tripartita. De hecho, en la carta que remitieron al moderador del diálogo para anunciar que no participarían en las comisiones, los grupos sindicales se quejaron de que “el Órgano Ejecutivo ha tomado decisiones de carácter normativo, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Ministerio de Salud, que afectan los temas que efectivamente estamos llamados a resolver de manera tripartita”.

La expectativa de los empresarios también se centra en que ellos fueron convocados a la mesa tripartita del diálogo para generar ideas y procurar consenso sobre temas económicos y laborales. “No fuimos convocados para cogobernar, esa labor le corresponde al Gobierno que fue electo para eso”, reafirmó el vocero de los empresarios, Juan Antonio Ledezma.

Insistió Ledezma en que la responsabilidad del sector privado es generar empleos y discutir ideas con visión de país.

En el caso de las decisiones de tipo económico o laboral aprobadas por el Gobierno y que han generado inquietud entre algunos dirigentes, Ledezma manifestó que tampoco se puede exigir que todo sea consultado.

“Si el Gobierno decide someterse a que le va a consultar todo a la mesa, es un asunto de él, pero nosotros no podemos como empresa privada reclamarle que todas sus decisiones las tiene que someter a nuestra consideración”, añadió Ledezma.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Julio De La Lastra dijo ayer que lo importante es continuar conversando para tratar de preservar el número de empresas en el país, porque en ese mismo sentido se conservará el mayor número de empleos.

El sector empleador o privado es el motor de la economía en cualquier lugar del mundo, indicó De La Lastra, y por eso es justo que se respete el trabajo que se ha hecho antes y después de la pandemia directamente con sus colaboradores.

“Ante una cifra dantesca de posiblemente 20% de desempleo en este país, estaríamos hablando de más de 400 mil personas, eso sería terrible y nada bueno para la economía”, reafirmó el dirigente empresarial.