Coronavirus tendrá impacto en los suministros hacia ZLC

Aunque en Panamá no se ha detectado ningún caso de coronavirus, sus efectos se empiezan a sentir en la Zona Libre de Colón (ZLC). El 80% de la mercancía que se comercializa en la zona franca proviene de China, país donde el virus ha provocado la muerte de más de 2,800 personas, además del cierre de plantas industriales y el bloqueo de exportaciones e importaciones

Daniel Rojas, presidente de la Asociación de Usuarios (AU) de la ZLC, asegura que el coronavirus es una epidemia que ha empantanado a la economía global y el emporio comercial en la provincia de Colón no escapa a sus efectos adversos.

Daniel Rojas, presidente de la Asociación de Usuarios de la ZLC. “De continuar con este pánico, todas las economías del mundo se van afectar y nosotros no vamos a escapar”.

Panamá, como centro logístico internacional y como hub de las Américas, se verá afectada debido a que las grandes fábricas que abastecen el mercado de Latinoamérica están cesando sus operaciones y retomar el ritmo de producción para abastecer los mercados tomará su tiempo, detalló Rojas.

A juicio del empresario, los efectos de la epidemia podrían disminuir si se toman los paliativos adecuados y a tiempo para que la crisis no se siga expandiendo en el mundo.

Sin embargo, reconoce que la zona franca en Colón sí percibirá los efectos del coronavirus en un futuro no muy lejano. “En la Zona Libre de Colón no vamos a tener mercancía y aunque los empresarios en estos momentos cuentan con un inventario en bodega que podría abastecer a la región, no será por mucho tiempo”, detalló Rojas.

China, principal socio comercial de la ZLC, provee electrodomésticos, textiles, repuestos de automotrices, equipos electrónicos, juguetes y ferretería, entre otros.

“Las mejores fabricas del mundo como Sony, Panasonic e incluso el iPhone utilizan piezas producidas en China”, apuntó.

Rojas también dijo que tienen mercancía que ya se canceló en China pero por la enfermedad no ha podido llegar a Panamá.

En este sentido, agregó que el desabastecimiento podría traer una crisis más profunda de la que atraviesa la zona franca en estos momentos.

El movimiento comercial (reexportaciones e importaciones) de la Zona Libre de Colón totalizó 18,469 millones de dólares en 2019, cifra que representa un drástica caída del 10.3% en comparación con 2018.

El valor de las reexportaciones sumó 9,814 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron los 8,655 millones de dólares. Si se compara con 2018, las cifras de reexportación e importación reflejan una disminución de 9.2% y 11.4%, respectivamente, según estadísticas de la Contraloría General de la República.

Ante la crisis en China, los empresarios están teniendo acercamientos comerciales con proveedores en India.

Retos pendientes

El eficiente suministro de agua potable, mejoras en las infraestructuras, la trazabilidad efectiva de la carga y la puesta en marcha de la zona primaria para lograr la integración con las áreas de France Field y los puertos son algunos de los pendientes que tiene la zona franca desde la década pasada.

Rojas asegura que durante los primeros meses del año las cifras de la zona libre también cerraron en números rojos. Sin entrar en detalles de cuánto es la caída en las ventas, indicó que las cifras evidencian la necesidad de agilizar el movimiento de carga en la zona franca y de adoptar medidas más agresivas en términos tecnológicos, de lo contrario se quedarán rezagados.

Además, en el recinto aduanero en Colón la congestión vehicular obstaculiza la carga o desembarque de mercancía, lo que se traduce en pérdidas. “El principal problema de zona libre es que la carga no se puede movilizar libremente”, dijo el empresario.