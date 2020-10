Costo de puerto aumentará en 24.7%

Sector marítimo

Hace tres años el consorcio Cruceros del Pacífico, integrado por las empresas China Harbour Engineering Company (Chec) y Jan de Nul de Bélgica, tuvo que reducir en $31 millones su propuesta económica para adjudicarse la construcción del puerto de cruceros en isla Perico, en la Calzada de Amador.

Pero el ajuste de la propuesta económica de poco valió. Ahora, la administración de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) fue autorizada por su junta directiva a firmar una segunda adenda al contrato, lo que elevará el monto en $40.9 millones tras aceptar una serie de reclamos interpuestos por el contratista, que había pedido en noviembre de 2019 una compensación económica por $81 millones.

Cuando se firme la nueva adenda, el costo del proyecto, que registra un avance superior al 75%, aumentará de $165.7 millones a $206.7 millones, un 24.7%.

Con este incremento se supera en $9.4 millones la oferta que hizo en 2017 Cruceros del Pacífico cuando compitió por el proyecto.

Aunque más de 40 empresas en su momento expresaron interés en pujar por la obra, al final solo Chec y Jan de Nul presentaron una oferta en firme.

En el punto 23 del artículo 45 de la Ley 22 que regula las contrataciones públicas, se establece que, en caso de darse un solo proponente en una licitación por mejor valor con evaluación separada, la institución licitante y la empresa deberán acordar un precio, el cual no superará al monto fijado como costo de referencia, que en este caso era $165.7 millones.

Adicional a la adenda de $40.9 millones, la junta directiva de la AMP, también autorizó que se acuerde con el contratista una segunda extensión de tiempo que sería de 367 días.

Si esta extensión es finalmente concedida, el proyecto sería entregado el 30 de septiembre de 2022, es decir, 1,216 días después (y no en 540, como estaba en el contrato original y orden de proceder dictada el 5 de octubre de 2017.

En la autorización que recibió Noriel Arauz, administrador de la AMP y que fue publicada en Gaceta Oficial, se indica que el contratista no ha logrado construir un muro para no afectar la navegación de la marina cercana al puerto debido al retraso en la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental. En la autorización no se detalla por qué razones la AMP reconoció $40.9 millones de un monto total de $81.8 millones solicitado por la empresa.