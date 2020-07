Covid-19 agudizó crisis de los pequeños hoteles

CRISIS

La realidad de los pequeños hoteles en el país no era la mejor antes que llegara la pandemia del coronavirus (Covid-19) con un 30% de ocupación. Luego de 4 meses de haber cerrado sus puertas, el panorama de estos locales es incierto y con proyecciones a un cierre permanente.

Ovidio Díaz, presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Panamá (Hoppan), comentó que hasta la fecha no cuentan con los protocolos que deben seguir cuando se apruebe la apertura del sector turístico.

Más del 80% de los establecimientos de hospedaje que hay en el país ingresan en la categoría de medianos y pequeños hoteles al contar con menos de 100 habitaciones.

Díaz señaló que el gremio ha solicitado a las autoridades que permitan a los pequeños hoteles que están ubicados en zonas apartadas que abran antes que se habilite el bloque 4 donde está incluido el sector turístico.

“En estas zonas se pueden aplicar las medidas de distanciamiento social, pero para lograrlo necesitamos que nos definan los protocolos sanitarios para ir adecuando nuestras instalaciones, pero las autoridades no definen nada”, se quejó.

La solicitud de Hoppan va en línea con los planteamientos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa que solicitó a las autoridades aplicar una apertura económica por región y no por bloque, ya que la realidad no es igual en todo el país, al existir zonas con bajos porcentajes de contagio.

Otro punto donde Hoppan pidió información está relacionado con los términos para acceder a los fondos que aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reactivar la economía panameña. En total el BID aprobó a Panamá 300 millones de dólares, de los cuales 150 millones de dólares se desembolsarán este año y la otra mitad en enero de 2021.

El Gobierno ha indicado que 150 millones de dólares se destinarán al sector agropecuario y el resto a las pequeñas y medianas empresas, donde estarían incluidos los pequeños hoteles.

Díaz comentó que no pueden hacer planes a corto y mediano plazo si no conocen los términos de ese financiamiento, y subrayó que no han recibido ninguna información al respecto.

“Nosotros recomendamos una tasa de 2% con un periodo de 10 años para pagar, con 12 meses de gracia para comenzar a pagar el financiamiento, porque no es un regalo lo que estamos solicitando, pero a la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta”, explicó.

En su discurso a la nación tras un año de administración, el presidente Laurentino Cortizo, señaló que las medianas empresas dedicadas al turismo se les facilitará préstamos hasta 250 mil dólares, pero no detalló la tasa de interés y el periodo para cancelar la deuda. Para los restaurantes y empresas de turismo interno los prestamos irían desde los $25 mil hasta los $100 mil.

Díaz destacó que la necesidad de financiamiento de las pequeñas empresas en el país ronda los mil 500 millones de dólares y que lo mínimo que necesitaría el sector de las Pymes para sobrevivir se calcula en 700 millones de dólares.

“La realidad de los pequeños hoteles y sus colaboradores es crítica y los agremiados a Hoppan están aportando un apoyo a sus trabajadores, porque el bono que está dando el Gobierno a las personas que tienen sus contratos suspendidos no alcanza para subsistir”, explicó Díaz.