Desempleo y bajos ingresos, secuelas del coronavirus

PANDEMIA

El coronavirus (Covid-19) provocó que la economía panameña cayera como una fila de fichas de dominó. La cuarentena establecida por el Gobierno para reducir la propagación del virus afectó el ingreso de las empresas y éstas a su vez tuvieron que suspender miles de contratos, dejando en marzo de 2020 a más de 284 mil panameños sin un ingreso regular.

Luego de 14 meses de la llegada del virus al país se van conociendo datos del impacto real que dejaron las medidas adoptadas a consecuencia de la Covid-19 entre los trabajadores. De acuerdo con la encuesta que encargó La Prensa a la consultora española GAD3, donde se entrevistaron a mil 207 personas, el 38.1% de los encuestados dijo que perdió su empleo debido a la pandemia, mientras el 45.3% informó que un miembro de su familia atravesó por esa situación.

Además de los puestos de trabajo que se perdieron desde marzo de 2020, hay que tomar en cuenta a los trabajadores que están con jornada laboral reducida, lo que implica una disminución en sus ingresos salariales.

En este sentido, la encuesta de GAD3, que se realizó entre el 5 y 10 de mayo, arrojó que el 63.1% de los entrevistados reconoció que sus ingresos habían disminuido desde la llegada del virus al país, mientras que un 55.4% señaló que lo mismo le ocurrió a un familiar.

Con menos ingresos, la capacidad de hacer frente a las responsabilidades financieras disminuyó. Un reporte de la Superintendencia de Bancos de Panamá, publicado el 14 de mayo de 2021, indica que hay 594 mil 504 créditos modificados o en moratoria, que en total suman 18 mil 240 millones de dólares.

En agosto de 2020, cuando el Gobierno inició la reapertura paulatina de los sectores económicos, el monto de los créditos modificados superó los 28 mil millones de dólares.

En su informe más reciente sobre la situación actual y proyecciones en el corto plazo para la economía panameña, The Business Intelligence Unit, de The Economist, señaló que el ingreso de los hogares panameños se vio “muy afectado” por el estancamiento de la actividad económica, luego que el producto interno bruto (PIB), se desplomó un 17.9% en 2020, retroceso que no se veía desde 1988.

“Dado que la actividad económica seguirá deprimida debido a las tendencias sectoriales [el turismo tendrá una lenta recuperación], sumado al desbalance en las empresas, el consumo no se recuperará en el corto plazo”, indica el informe de The Economist, que proyecta que este año el PIB de Panamá se situará en 11%.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura (Cciap), José Ramón Icaza, señala que es importante acelerar el proceso de vacunación de la población, si el objetivo es impulsar la recuperación económica del país.

El gremio ha pedido al Gobierno evitar tomar decisiones alejadas a la ciencia que no representan ningún beneficio para la economía, como los toques de queda y cuarentenas.

Icaza indica que la caída del 86% en la inversión extranjera directa durante 2020 es preocupante y agrega que “si esperamos recuperar este y otros motores de la economía que crean puestos de trabajo, no podemos seguir viviendo más en la incertidumbre”.

Teletrabajo

Sin duda la implementación del teletrabajo evitó que el número de contratos suspendidos fuera mayor a lo reportado por el Mitradel, y es que la tecnología ha permitido que cientos de trabajadores continúen laborando desde sus casas.

GAD3 preguntó a los encuestados si habían realizado teletrabajo desde sus hogares, a lo cual el 21.3% respondió que sí, sumado al hecho de que el 25.5% de los entrevistados manifestó que un familiar también estaba laborando a distancia.

Corredores de bienes raíces han comentado que debido al teletrabajo durante 2020 e inicio de 2021 aumentó la demanda de propiedades de playa, ya que la tecnología ha permitido a los trabajadores alejarse de la ciudad para realizar sus funciones fuera de las oficinas.

Para aprovechar esta ventaja, el Ejecutivo lanzó esta semana el programa “Visa de Corta Estancia como Trabajador Remoto (teletrabajo)”, que ofrece a los turistas la oportunidad de permanecer hasta 18 meses en el país.

Para aplicar a este programa, los turistas deben comprobar ingresos de una fuente extranjera de más de 3 mil dólares al mes o un ingreso mensual de 4 mil dólares por familia.

El turista interesado deben llenar el formulario de aplicación, contar con seguro médico y presentar una carta de la empresa extranjera para la cual labora o un contrato con la empresa a la cual brinda servicios profesionales en el extranjero, y una declaración jurada de no aceptación de una oferta laboral en el territorio panameño, entre otros.