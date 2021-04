Digitalización, el camino para lograr más inclusión en seguros

FINANZAS

La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado cambios en la forma de trabajar, de entretenimiento, de educarse y de consumo, entre otras facetas.

Algunos de esos cambios permanecerán entre nosotros cuando se haya ganado la batalla al virus o, por lo menos, servirán para moldear nuevos hábitos.

Estas tendencias inciden en la industria de seguros porque provocan giros en cuanto a los riesgos a los que personas y empresas están expuestos, obligando a las compañías a adaptar su oferta.

Carolina Cuenca, presidenta de Seguros Sura, comenta que “hay muchas cosas que llegaron para quedarse. Las personas aprendimos que el hogar es un sitio donde podemos trabajar, divertirnos, donde nos educamos, donde ocurren muchas cosas”.

Hay una “movilidad sin desplazamiento”, cuando las cosas y los servicios vienen hacia donde uno está sin tener que movilizarse fuera del hogar.

Esta tendencia hace que los riesgos cambien también. Por eso, los riesgos de la calle disminuyen, pero aumentan en el hogar.

Un ejemplo es la fuerte reducción en los siniestros pagados en 2020 en seguros de automóvil, resultado de los meses de confinamiento por la pandemia.

“ Con una mayor digitalización, menos requisitos, sin necesidad de entrega física y con ampliación de medios de pago se podría logar una mayor inclusión”



“Los riesgos van cambiando y las compañías debemos seguir observando el entorno y transformar nuestro portafolio para atender los riesgos”. Como reflejo de esta nueva tendencia, la compañía empezó a ofrecer una póliza de autos que ofrece descuentos sobre la tarifa regular por menores kilómetros recorridos. “El concepto es reconocer que hay unos riesgos que se mantienen, porque si tienes un vehículo estacionado en casa hay riesgos, pero los riesgos de la conducción se disminuyen. A medida que hay una menor conducción la exposición es menor”, sostuvo Cuenca.

Uno de los ramos que mayores variaciones experimentó durante la pandemia fue el de autos. Las primas cayeron sustancialmente porque los asegurados redujeron coberturas y las compañías ofrecieron descuentos, pero también cayeron significativamente los siniestros incurridos.

En el caso de Sura, la siniestralidad de este ramo pasó de 55% en 2019 a 44% en 2020. No obstante, en otros ramos como vida aumentó por el impacto de la pandemia.

En el conjunto del año, Sura experimentó un descenso en las primas suscritas, pero también en los siniestros pagados. En el cierre del año, la compañía registró una utilidad de $14.9 millones, superior a lo que esperaban.

Cuenca destaca que la gestión de las compañías de seguros, con formas de constitución de provisiones, permiten que las empresas sean sostenibles en años difíciles, pudiendo así cumplir su rol en la sociedad. “En un año en que la economía se ha visto golpeada, el sector asegurador, así como otros, tenemos que ser sostén de la economía”, manifestó.

Este 2021 no ha empezado como se esperaba, pero “poco a poco” se va percibiendo cierta recuperación. La ejecutiva mantiene una expectativa “conservadora pero positiva” y espera cerrar el año con crecimiento en las primas suscritas.

Uno de los desafíos para conseguirlo, tanto para Sura como para el resto de la industria, es ampliar la penetración del seguro, que es relativamente baja. Aunque la comercialización de seguros a través de canales alternos está regulada por ley, el mecanismo no ha fructificado. Cuenca dijo que el objetivo debe ser lograr inclusión financiera para personas que no han tenido acceso al seguro y para esto habría que hacer algunos cambios legales, como la reducción de requisitos, de papeles y firmas físicas; la apuesta por canales digitales, no requerir cierta presencialidad para algunos trámites; o ampliar los medios de pago a través de billeteras digitales o, por ejemplo, del recibo de la electricidad.