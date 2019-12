Dispositivos para el hogar hablarán el mismo idioma

TECNOLOGÍA

Apple Inc., Google de Alphabet Inc. y Amazon.com Inc. –tres de los mayores proveedores de asistentes de voz y hogares inteligentes– están uniendo fuerzas para hacer que los hogares conectados a internet sean más fáciles de configurar y más seguros de usar.

Las rivales anunciaron ayer que están trabajando con Zigbee Alliance, una fundación que promueve estándares para internet de las cosas, y sus miembros incluyen Samsung Electronics Co., Somfy SA e IKEA, en un nuevo estándar que asegurará que sus productos funcionen entre sí.

Si bien una parte cada vez mayor de la casa ahora puede controlarse mediante un altavoz activado por voz o una aplicación remota, desde termostatos hasta luces e incluso refrigeradores, “la falta de un estándar de conectividad para toda la industria deja a las personas confundidas y frustradas cuando intentan comprender qué dispositivos funcionan con cada ecosistema de hogar inteligente”, escribieron Nik Sathe y Grant Erickson, ingenieros de la unidad Nest de Google, en una declaración. “También supone una gran carga para los fabricantes asegurarse de que todos los dispositivos sean compatibles entre sí”.

Amazon y Google ya tienen sistemas abiertos, que han permitido que decenas de miles de dispositivos de terceros se conecten con sus altavoces inteligentes.