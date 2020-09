Enfoque Gerencial

Todo nos ha quedado claro, un mundo sin deportes es gris, es como un “huevo sin sal”, deshumanizado, desapasionado y sin vigor.

Durante los primeros meses de la pandemia se puso en pausa la maquinaria deportiva global, un mundo sin fútbol, sin olimpiadas, sin béisbol, golf, fútbol americano, tenis, etc; nos dejó poco espacio para soñar y para desatar el entusiasmo de cada fanático.

También hemos aprendido que las marcas son parte fundamental de nuestras vidas, el marketing perdió el rumbo durante los primeros meses de la crisis. La inevitable incertidumbre generó la duda existencial, anunciar o no anunciar, comunicar o no comunicar, he ahí el dilema.

Con el tiempo se ha ido animando el planeta, el deporte arrancó aunque sin fanáticos en las gradas y el marketing encontró la fórmula para desarrollar una narrativa adecuada a estos tiempos y así, el mundo comenzó a tomar color y sabor.

Las pérdidas son multimillonarias y muchos deportes y equipos están en terapia intensiva, la inversión en marketing y publicidad cayó a la mitad a nivel global y nuestras vidas cambiaron notablemente… Pero el show debe continuar.

Con pandemia o sin pandemia, con rebrote o sin rebrote hay que reconocer que ambas industrias, la deportiva y el marketing son dos motores económicos globales, pero también son dos de las industrias más cercanas a la gente, las que establecen conexiones más cercanas, más profundas y llenan importantes espacios de nuestras vidas, es lo más cercano a una religión. Son dos industrias poderosas, generadoras de progreso y de empleo.

Los atletas y las marcas que los respaldan se convierten en héroes, queridos y admirados, odiados y hasta vilipendiados pero de eso se trata, de despertar los sentidos y conectar nuestras vidas con grandes momentos.

En los tiempos por venir recobraremos la intensidad de nuestras vidas, no sabemos si Messi se va o se queda en el Barcelona FC, veremos pronto cuál será la nueva campaña de Nike o Adidas, estaremos atentos al inicio de las ligas de fútbol, la inauguración de las olimpiadas suspendidas por un virus invasor y seguiremos las hazañas de nuestros deportistas predilectos.

También veremos hacia atrás para reconocer las marcas que mejor nos acompañaron, las que fueron útiles durante la pandemia, apoyaremos a aquellas que fueron consistentes con su propósito, las que mejor se comunicaron con nosotros, porque queramos o no e independientemente de cual sea nuestro oficio, las marcas son parte fundamental de nuestras vidas.

Estoy seguro que para muchas personas, tal como me pasa a mi, la conexión de dos grandes industrias como el deporte y las marcas representan un referente de valores, compromiso, responsabilidad, conexión humana, resiliencia, amistad, trabajo en equipo, amor, encuentro y creación de valor a la sociedad.

El autor es consultor en comunicación estratégica