El túnel retrasará puesta en marcha de la línea 3

Mañana comienza el conteo regresivo de los 54 meses que tomará la construcción del tramo elevado de la tercera línea del Metro que conectará las provincias de Panamá y Panamá Oeste, aumentando así la red ferroviaria del país.

El consorcio HPH Joint Venture, integrado por las coreanas Hyundai Engineering & Construction y Posco E&C, recibirá la orden de proceder para construir el tramo de 25 kilómetros.

El proyecto debe beneficiar a más de 500 mil personas.

Hace un año, el Gobierno anunció que el monorriel no utilizaría la estructura del cuarto puente para cruzar el cauce del Canal de Panamá. En su momento se dijo que la decisión era para no afectar la construcción de la tercera línea, debido al retraso que sufriría el puente a raíz de los cambios solicitados para reducir su costo.

Meses después, el Ministerio de Economía y Finanzas reconoció que el cuarto puente no contaba con un financiamiento en firme, lo que afectaría el inicio de sus trabajos. En este caso, la semana pasada el Consorcio Panamá Cuarto Puente, donde participan las empresas China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) y China Construction Communications Company Ltd. (CCCC), anunció que había entregado al Ministerio de Economía y Finanzas una propuesta de financiamiento del cuarto puente. Por parte del Gobierno no se ha conocido una respuesta a dicha propuesta.

“ El Metro de Panamá sigue analizando la posibilidad de reducir el plazo de ejecución del tramo soterrado”. Héctor Ortega, director general del MPSA

Y en paralelo, aunque el Gobierno quería evitar que el retraso del cuarto puente afectara la construcción de la línea 3, igualmente la puesta en marcha del proyecto se verá impactada por la inclusión del túnel.

Héctor Ortega, director general del Metro de Panamá, señaló que solo la construcción del tramo subterráneo podría tardar unos 64 meses. A este tiempo hay que sumar los meses que le tomará al Metro licitar el diseño y construcción del tramo soterrado, que se estima en unos 360 millones de dólares. Dependido de lo que ocurra en la licitación, se sabrá finalmente que tanto tiempos de desfase tendrá esta parte de la obra con todos los trabajos elevados.

El Metro decidió contratar el diseño y construcción por separado, y se espera que en los próximos días se publique el pliego de la licitación del diseño del tramo que se extenderá por 4 kilómetros desde la estación de Balboa que ahora será subterránea, hasta la estación de Panamá Pacífico.

“El Metro sigue analizando la posibilidad de reducir el plazo de ejecución del tramo soterrado”, explicó Ortega, quien aclaró que dentro del cálculo de los 360 millones de dólares está incluida la estación de Balboa.

El tramo subterráneo terminará unos 300 metros antes de la estación de Balboa y el punto crítico será la construcción del segmento debajo del cauce del Canal de Panamá, que alcanzará una profundidad superior a los 50 metros para no afectar la operación actual y futura de la vía acuática.

El túnel tendría un diámetro de 13 metros y su profundidad sería de entre 15 a 20 metros. Para tener una referencia, el túnel de la línea 1 tiene una profundidad de 35 metros.

Movilidad urbana 14 estaciones tendrá la Línea 3. Se estima que el recorrido entre Albrook y la Ciudad del Futuro tomará 45 minutos. 5 meses tendrá la empresa CSA Group Panamá, S.A. para realizar el EIA categoría 3, del tramo soterrado de la línea 3. 20 mil es la cantidad de personas que en las horas de mayor demanda utilizaría la línea 3, que en una segunda etapa llegaría hasta La Chorrera

Crédito

Además de reemplazar el cuarto puente por el túnel, lo cual originó que la estación de Balboa pasara de elevada a subterránea, la modificación recortó en unos 400 metros el recorrido del tramo elevado, lo que dio lugar a que el Metro negociara con el consorcio HPH Joint Venture una serie de trabajos complementarios del tramo submarino.

“Algunos elementos del tramo soterrado se negociarán con el Consorcio HPH JV, aprovechando el crédito generado por los ahorros del tramo elevado sobre el cuarto puente”, señaló Ortega.

Ante la pregunta de por qué se decidió no negociar una adenda con el grupo coreano para que también se encargara del tramo subterráneo, el presidente del Metro indicó que sería más “transparente” contratar el diseño y construcción de este trabajo por separado.

“Esto nos permite enfocar las licitaciones considerando expertos tanto en el diseño del túnel, como la construcción de su infraestructura, sin involucrar elementos complementarios que puede muy bien ejecutar un contratista general”, acotó.

Dentro del presupuesto de inversión del Metro de Panamá para 2021, que alcanza los 147 millones de dólares, hay una partida de 96 millones de dólares para la construcción de la línea 3.

Al añadir los 360 millones de dólares que demandará el tramo subterráneo, el costo final de la obra supera los 3 mil 204 millones de dólares.

Licitaciones

La construcción de un proyecto de la envergadura de la tercera línea conlleva estudios y servicios que al final aumentan el costo global de la obra.

Actualmente, el Metro tiene activa la licitación para contratar la póliza de seguro del proyecto. El contrato tiene un costo estimado de 7 millones de dólares y la entrega de propuesta debía realizarse la próxima semana, pero se reprogramó para el mes de marzo.

Desde finales del año pasado, las aseguradoras interesadas en el contrato están esperando la información de costos del tramo soterrado para realizar los cálculos finales de sus propuestas. Ya se lanzó el acto público para contratar los estudios geofísicos terrestres y marinos del tramo soterrado, y esta semana se escogió a la empresa que se encargará del estudio de impacto ambiental, categoría 3 del túnel.