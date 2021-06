El turismo sigue sin despertar

Apuntes turísticos

Soñar no cuesta nada, pero despertar de un sueño y regresar a la realidad que golpea al turismo panameño es doloroso. Soñé que después de tantos meses había logrado abrir mis oficinas para atender a mis clientes, que no había restricciones para los viajeros procedentes de Sudamérica, que no se les obligaba a permanecer en cuarentena a pesar de tener un resultado negativo al coronavirus (Covid-19).

También mi cerebro imaginó que se había eliminado el toque de queda, y que la campaña de vacunación a nivel nacional se había liberado y que no era necesario esperar una cita.

Fue un gran sueño, porque a nivel mundial se hablaba de que Panamá estaba apostando a un turismo sin restricciones y que esto provocaba una oleada de reservas, que a su vez llevó a los hoteles que estaban cerrados a regresar al juego, después de un año de permanecer con las puertas cerradas.

Dejando de lado este espejismo, la cruda realidad es que tenemos que vivir con el coronavirus y continuar la batalla contra este enemigo mortal. No podemos continuar con miedo y pensar que medidas alejadas a una base científica evitarán los contagios.

Claro que hay que proteger la vida de nacionales y visitantes, pero si continuamos por el mismo camino, vamos a tener una factura económica y social difícil de pagar y con preocupación ya estamos viendo los efectos en provincias como Bocas del Toro, Colón y Coclé, que se caracterizan por su vocación turística.

No es la primera crisis que afecta al país, tenemos experiencias de levantarnos y en salir adelante, pero no podremos hacerlo si seguimos con las manos atadas. Es importante abrir el sector para recuperar cientos de empleos que permanecen suspendidos o que ya se perdieron.

No es necesario llegar a un caos social para tomar acciones que de nada servirán para resolver el problema. El momento es ahora, pero necesitamos que las autoridades escuchen al sector privado, que nos consulten sobre los impactos que pueden tener las medidas que se vayan a implementar. No es pedir permiso, es conversar para tener un panorama más amplio.

Invito a todos los sectores comerciales e industriales del país, organizaciones empresariales a nivel nacional y a los sectores del turismo para que unamos fuerzas y hacer un llamado al presidente de la República, Laurentino Cortizo, para que nos escuche. Hay que luchar por el resurgimiento de nuestra economía, batalla que significa enfrentar al coronavirus, pero sin bloqueos, sin cuarentenas, pero con mascarilla y controles sanitarios.

Todos tenemos que ser parte de esta lucha, o salimos adelante o nos hundimos.

El autor es operador de turismo.