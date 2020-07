Eleta: Sin reapertura, las ayudas no sirven

EMPRESAS

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), reconoció que el Plan de Ayuda Financiera anunciado por el Gobierno para las micro, pequeñas y medianas empresas es positivo, pero se requiere definir de manera concreta cómo se accede a esa ayuda, entendiendo que es un estímulo temporal para reactivar la economía.

A través de un comunicado, el gremio señala que para ello se necesita “la estructuración y ejecución disciplinada, gradual y segura de la reapertura del sector productivo que permita proteger vidas, aumentar el consumo y, sobre todo, crear un ambiente de confianza que estimule nuevamente la inversión”.

La mayor parte del sector productivo del país ha permanecido cerrado desde que se estableció la emergencia nacional a principios de marzo. Se ha dado la apertura de dos bloques de la economía, pero la mayor parte del sector comercial permanece cerrado.

Consultada al respecto, la presidenta de Apede, Mercedes Eleta, dijo que las empresas no van a ir a pedir un préstamo si no pueden operar y mucho menos si no tienen demanda, de manera que “mientras no haya reapertura económica, las ayudas no sirven para nada”.

El gremio reconoce que “la salud de todos es una prioridad, de allí el reto de implementar un plan de salud y económico viable, sostenible y sometido a un proceso de evaluación continua, que permita medir los resultados; enfocado a salvaguardar la salud y proteger los puestos de trabajo de los panameños”.

Añadió Eleta que lo que se quiere es que se establezca la ruta clara y concreta, es decir, “cómo, cuándo y donde”.

Estas acciones se deben hacer con mayor urgencia luego de las nuevas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) respecto a la ruta que se está siguiendo para afrontar la crisis de salud y económica de Panamá, advierte la Apede.

“Lo que no está claro es cómo se va a hacer todo lo que el Presidente dice que se va a hacer y por ello estamos llamando a que lleven esto a la acción, más allá de la propuesta”, añadió Eleta.

La Apede también reiteró la necesidad urgente de que el Gobierno haga los pagos correspondientes a sus proveedores, de forma pertinente y oportuna.

“El sector privado ha brindado apoyo y colaboración continua a las solicitudes hechas por las autoridades, por lo que es indispensable que se asuman las responsabilidades de pago contraídas con la debida diligencia y rapidez”. Se refiere al pago a hoteles, supermercados y empresas que han suministrado medicamentos y a las cuales no se les ha cancelado por los servicios y productos entregados tras la pandemia.

La Apede también señala que desde la perspectiva de preservación del empleo, “vemos con preocupación que la propuesta llevada a la Asamblea Nacional para promover una ley laboral no recoge lo expresado por ambos sectores, los acuerdos establecidos en la mesa tripartita económica laboral”.

Añade que la protección sostenible de la mayor cantidad de plazas de empleo se logrará solo con la supervivencia de las empresas, ya que sin fuentes de trabajo no habrá trabajadores.