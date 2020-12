Empresas deben validar nuevamente los salvoconductos

CONTROL

Las empresas de actividades que fueron exceptuadas en el Decreto Ejecutivo 1686 tendrán que validar esta condición en la plataforma del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para que sus trabajadores tengan el salvoconducto que les permita desplazarse entre el 4 de enero y el 14 de enero, cuando estará en vigor la cuarentena total adoptada por el Gobierno en un intento de contener el nuevo brote de casos de coronavirus.

Luis Guerra, director nacional de Asesoría Legal del MICI, señaló a este diario que a partir de las 8:00 a.m. de hoy 30 de diciembre las empresa podrán ingresar en la plataforma www.validacion.salvoconductos.mici.gob.pa para validar su permiso.

Solamente estarán habilitadas las empresas de sectores que seguirán activos durante la cuarentena y que fueron definidos por el Decreto Ejecutivo 1686, tarea que ha requerido de una depuración efectuada por el MICI.

Guerra recomendó a las empresas, en primer lugar, verificar que su actividad está entre las exceptuadas y si no lo está que se evite el ingreso en la plataforma para no saturarla y permitir a las empresas exceptuadas que hagan el trámite.

Si no se hace esta gestión, no se obtendrá permiso para movilizarse, explicó, ya que no servirán los salvoconductos expedidos durante la cuarentena anterior.

Habrá personal del MICI trabajando en estas funciones los días 1, 2 y 3 de enero, y los salvoconductos se empezarán a utilizar a partir del 4 de enero.

Guerra dijo que la plataforma del MICI estará cruzada con la Policía, de manera que si en alguna revisión los agentes tiene dudas sobre los documentos presentados por los ciudadanos, podrán verificar en la plataforma si efectivamente tienen salvoconducto.