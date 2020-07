EU planea acciones contra Francia por gravar a empresas

Tecnológicas

Estados Unidos (EU) planea anunciar más detalles en la larga batalla con Francia sobre los impuestos a las gigantes de la tecnología, incluidas Amazon.com Inc., Google de Alphabet Inc. y Facebook Inc.

La lista de gravámenes que será publicada ronda los $500 millones a $700 millones en bienes, según dos personas familiarizadas con el asunto. Los artículos seleccionados podrían incluir gravámenes sobre el vino francés, quesos y bolsos.

EU puede hacer el anuncio hoy y retrasar la implementación de los aranceles hasta que Francia comience a cobrar su impuesto a finales de este año, dijo una fuente.

Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, indicó que tal movimiento era inminente.

“Vamos a anunciar que vamos a tomar ciertas sanciones contra Francia, suspendiéndolas como si suspendieran la recaudación de los impuestos en este momento”, informó el sitio web con sede en Washington que dijo Lighthizer en un webcast organizado por Chatham House, un instituto de políticas con sede en Londres.

EU se retiró el mes pasado de las conversaciones internacionales sobre un acuerdo de impuestos digitales después de no llegar a un acuerdo sobre el desarrollo de un impuesto global, dijo Lighthizer.

En ese momento, la portavoz del Departamento del Tesoro, Monica Crowley, dijo que Estados Unidos sugirió “una pausa en las conversaciones” para que los gobiernos puedan concentrarse en responder a la pandemia de covid-19 y reabrir sus economías. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha tratado de lograr un acuerdo entre casi 140 países sobre una revisión fiscal global para abordar cómo las multinacionales, pagan impuestos en los países donde tienen usuarios.