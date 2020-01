EU y China firman acuerdo comercial

CASA BLANCA

Tras casi dos años de conflicto, Estados Unidos y China, las mayores economías del mundo, firmaron ayer una tregua que genera alivio en todo el mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien está jaqueado por un juicio político que puede costarle el cargo, calificó de “trascendental” el acuerdo.

No obstante, los aranceles sobre productos importados en cientos de miles de millones de dólares seguirán vigentes, por lo cual los consumidores y empresas estadounidenses deberán seguir pagando la cuenta.

El acuerdo, llamado de “fase uno”, incluye el compromiso de China de elevar sustancialmente sus compras de productos estadounidenses, proteger la tecnología estadounidense y aplicar nuevos mecanismos de cumplimiento de normas comerciales.

“Hoy damos un paso trascendental que nunca hemos dado antes con China” y que asegurará “un comercio limpio y recíproco”, dijo Trump en la ceremonia del firma del texto en la Casa Blanca.

Mientras Trump hablaba largamente y sin pausa, las principales cadenas de televisión interrumpieron la transmisión en vivo de la ceremonia para dar paso a la presentación en el Congreso de los cargos en su contra.

La distensión de las fricciones entre ambas potencias animó a los mercados en las últimas semanas, en tanto la imposición de nuevos aranceles salió de escena.

Trump firmó el acuerdo con el viceprimer ministro de China Liu He, que fue el principal negociador de Pekín.

Trump también agradeció al líder chino Xi Jinping y dijo que visitaría a China “en un futuro no muy lejano”.

“Las negociaciones fueron duras”, dijo Trump pero condujeron a un resultado “increíble”.

No obstante dijo que la eliminación de los aranceles será posible “si conseguimos alcanzar la fase dos” del acuerdo. “Los voy a dejar. De no ser así, no tendría cartas para negociar”, admitió.

En una carta a Trump, leída por Liu, Xi dijo que el acuerdo “es bueno para China, para Estados Unidos y para el mundo entero”.