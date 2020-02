Exdirector de Viacom compra participación en Univision

MEDIOS

El exdirector financiero de Viacom Inc., Wade Davis, acordó comprar una participación mayoritaria en Univision Communications Inc., por términos no revelados.

La firma ForgeLight de Davis y sus patrocinadores en Searchlight Capital Partners dijeron que adquirirán el 64% del gigante de los medios en español y que Davis será su director ejecutivo.

Grupo Televisa SAB de México retendrá su participación de 36% en Univision.

“El liderazgo y la conexión de Univision con una de las audiencias más importantes en Estados Unidos hoy en día crea una plataforma increíble para impulsar la innovación y generar contenido que defina el mercado”, dijo Davis.