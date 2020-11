Expulsarían a empresas chinas de la bolsa de Estados Unidos

Inversiones

La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), está presionando con un plan que amenaza con expulsar a empresas chinas de las bolsas de valores de Estados Unidos (EU), dando lugar a un enfrentamiento tardío entre Washington y Pekín a medida que la Administración Trump pierde ímpetu.

Para fines de este año, la SEC tiene la intención de proponer una regulación que conduciría a la exclusión de empresas de la lista por no cumplir con las normas de auditoría de EU, según personas familiarizadas con el tema.

Funcionarios de la agencia han avanzado rápidamente en una norma desde agosto, cuando el Grupo de Trabajo sobre Mercados Financieros del presidente —un consejo regulador cuyos miembros incluyen al presidente de la SEC, Jay Clayton, y al secretario del tesoro, Steven Mnuchin,— instó al regulador a aprobar nuevas restricciones que podrían entrar en vigencia a partir de 2022, dijeron las personas que pidieron no ser identificadas pues las deliberaciones son privadas.

Abarca un problema que ha molestado a los reguladores estadounidenses durante más de una década: la negativa de China a permitir que inspectores de la Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas Públicas (PCAOB, por sus siglas en inglés) revisen las auditorías de Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. y otras empresas que operan en los mercados estadounidenses. El tema ha ganado mayor urgencia debido a las crecientes tensiones entre los dos países y luego del escándalo contable de Luckin Coffee Inc. este año.

La medida de la SEC es inusual porque la mayoría de las agencias dejan de emitir nuevas políticas importantes después de una elección presidencial, especialmente cuando un nuevo partido asume el poder. Además, es poco probable que finalicen la norma antes de que el mandato del presidente Donald Trump termine el 20 de enero.

Clayton, que planea dimitir para fin de año, también se irá antes de que finalice cualquier regulación.

Finalizarla quedaría en manos de un líder de la SEC elegido por el presidente electo, Joe Biden.

La SEC no respondió inmediatamente a una solicitud en busca de comentarios. Las cotizaciones bursátiles chinas han atraído la atención de Trump, a medida que intensifica sus ataques contra China por la pandemia del coronavirus y otras quejas. La semana pasada, firmó una orden que prohíbe las inversiones estadounidenses en empresas que sean chinas propiedad o controladas por el Ejército. El trabajo de la SEC sobre una propuesta fue informado antes por el Wall Street Journal.