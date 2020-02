Facebook aboga a favor de una nueva normativa

REDES SOCIALES

Durante años, Facebook presionó a los gobiernos en contra de la imposición de regulaciones estrictas, advirtiendo en algunos casos que podrían dañar el modelo de negocio de la compañía. Ahora, aboga a favor de una nueva normativa, por el bien de su negocio.

“Si no creamos estándares que la gente sienta que son legítimos, no confiarán en las instituciones o la tecnología”, dijo el responsable ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, en el Financial Times. La publicación del texto coincidió con su visita a Bruselas, hogar de las instituciones de la Unión Europea que han elaborado algunas de las normas más estrictas de los últimos años.

Las empresas de Silicon Valley han sufrido una reacción de los usuarios hacia la tecnológica, frustrados por la forma en que las plataformas web se benefician de sus datos. Facebook ha soportado el gran peso de ese desencanto tras una serie de errores que incluyen violaciones de privacidad.