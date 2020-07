Facebook demanda a la UE por solicitud de información

REDES SOCIALES

Facebook Inc. está luchando contra las exigencias de los investigadores de la Unión Europea para que entregue grandes cantidades de datos, que a juicio de la red social incluyen información personal altamente sensible que no es necesaria para las investigaciones antimonopolio.

La compañía objetó las solicitudes de la Comisión Europea de documentos internos en el Tribunal General de la Unión Europea a principios de este mes, una medida que podría frustrar los esfuerzos de la Unión Europea de elaborar casos respecto de los anuncios del mercado de la compañía y cómo utiliza los datos.

Facebook esperaba entregar a los reguladores cientos de miles de documentos, pero “la naturaleza excepcionalmente amplia” de las solicitudes de la Unión Europea la obligaría a “entregar documentos predominantemente irrelevantes que no tienen nada que ver con las investigaciones de la comisión”, dijo Tim Lamb, un abogado de Facebook.

Estados Unidos comenzó el verano pasado a examinar la plataforma de ventas de Facebook y cómo utiliza los datos de las aplicaciones, uno de los varios casos que analizan si las empresas de Internet juegan de manera justa.