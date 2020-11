Falta de datos públicos frena al sector privado

macroeconomía

Mientras los países de la región publican el desempeño de su producto interno bruto (PIB) al tercer trimestre del año, la Contraloría General de la República no ha reportado las cifras macroeconómicas del segundo trimestre de Panamá.

La información se debió tener disponible desde el 15 de septiembre, pero sin ninguna justificación la Contraloría lleva dos meses de mora, adicional a los tres meses que usualmente debe esperar el país para conocer los resultados de cada trimestre. Por su parte, el último dato de índice mensual de actividad económica (Imae) que se conoce corresponde al mes de mayo.

Es así como se desconocen los estragos reales de la pandemia en la economía local, orientada a los servicios, que junto al comercio, hace parte de los sectores que más sufrirán, según la Organización Mundial del Comercio.

Por ahora, en el país solo se cuenta con las estimaciones de gremios y economistas, y lo que a diario expresan cientos de profesionales que están sin trabajo por el cierre prolongado de la mayoría de las actividades productivas como medida de contención del nuevo coronavirus.

Los últimos datos macroeconómicos indican que en el primer trimestre de 2020 la economía solo creció 0.4%. Este periodo apenas recogió el inicio de lo que fue un sistemático cierre de actividades. En el mismo periodo de 2019 la economía creció 3%.

En cualquier condición, la falta de información se convierte en un obstáculo para la toma decisiones, pero en estos momentos la ola de incertidumbre que se genera es peor.

“No tener la información es grave”, enfatizó Felipe Chapman, economista y asesor de inversiones.

“Cómo nosotros podemos dar recomendaciones a nuestros clientes para tomar decisiones estratégicas ante la ausencia de información”, preguntó, haciendo referencia a la compleja situación que experimenta el sector privado para orientar sus esfuerzos y salir de la crisis.

“El gobierno debería estar apurado en sacar sus cifras para establecer un plan de recuperación y organizar su presupuesto de 2021 de acuerdo al año que le antecede. Eso lo hacen los estados, las empresas, las familias... todo el mundo”, reclamó Felipe Argote, profesor, economista y miembro de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Argote está convencido de que la falta de información es uno de los síntomas que refleja la carencia de una estrategia económica para salir de la crisis y recuperar la economía.

“Esto me recuerda cuando el país se salió de la conocida prueba educativa PISA para evitar que se conociera lo mal que estábamos. En este momento no veo justificación para no contar con cifras oficiales. Hay suficientes profesionales y técnicos de alta calidad para validar la data de lo que sucede en el país”, insistió.

El economista reprocha la falta de transparencia, que termina castigando a todo el sector productivo. “Se genera desconfianza y eso es lo que menos se necesita en estos momentos”, recalcó.

Olmedo Estrada, expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, reconoce como un esfuerzo el haber publicado algunos de los indicadores económicos al mes de septiembre, pero esto no compensa la falta de información del PIB del país.

Con la crisis que ha generado la Covid-19, organismos como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá apuntan a una caída superior al 20% en la actividad económica en el segundo trimestre.

La economía de un país crece en la medida que aumenta la producción de bienes y servicios.

En este contexto, las personas tienen suficiente dinero para consumir y las empresas la capacidad de responder a dicha demanda. Pero si por alguna razón esa máquina deja de funcionar, el PIB se estanca o cae.

Chapman dijo a este diario que no debe haber la menor duda que este año el país cerrará con recesión económica, algo que no se experimenta desde 1988.

La pregunta es ¿qué tan grave será la caída?

Para Chapman, el rango más optimista propone una contracción de 7%, mientras que el escenario más pesimista sería de 14%. Un promedio sería de dos dígitos bajos, lo que colocaría a Panamá dentro de los países de la región con caídas más pronunciadas.