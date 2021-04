Fortuna de Jack Ma se incrementó a $52,100 millones

MAGNATE

China acaba de imponer una multa antimonopolio récord sobre Alibaba Group Holding Ltd. La compañía agradeció al Gobierno y los inversionistas respiraron aliviados.

Los ADR de Alibaba subieron 9.3% en Nueva York, su mayor alza en casi cuatro años. Para Jack Ma, fundador del gigante del comercio electrónico, esto significa que su fortuna aumentó en $2,300 millones a $52,100 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

La multa de $2,800 millones es menos severa de lo que algunos inversionistas temían y se basa solo en 4% de las ventas nacionales de la compañía en 2019, mucho menos que el 10% máximo permitido en virtud de la ley china. Si bien el gigante de internet tendrá que ajustar la forma en que hace negocios, su vicepresidente dijo que los reguladores no impondrán una revisión radical de su estrategia de comercio electrónico, mientras que su director ejecutivo declaró que Alibaba estaba listo para seguir adelante.

Investigaciones China lanzó una investigación antimonopolio sobre Alibaba, cofundada por Jack Ma, lo que aumentó la presión sobre el gigante del comercio electrónico y provocó que el precio de sus acciones cayera.

“Alibaba no habría logrado su crecimiento sin una regulación y un servicio sólidos del Gobierno, y la crucial supervisión, tolerancia y apoyo de todas sus circunscripciones han sido fundamentales para su desarrollo”, señaló la compañía en una carta abierta. “Por esto, estamos llenos de gratitud y respeto”.

Ma, quien hasta el año pasado era la persona más rica de China, ha perdido miles de millones de dólares desde que los reguladores de su país comenzaron una campaña antimonopolio, deteniendo la oferta pública inicial de su compañía de pagos Ant Group Co. solo dos días antes de que saliera a bolsa. Ahora es la tercera persona más rica de China después de Zhong Shanshan, de la compañía de agua embotellada Nongfu Spring Co., y Pony Ma, de Tencent Holdings Ltd.

Sanción

La multa, aproximadamente el 12% de los ingresos netos del año fiscal 2020 de Alibaba, ayudó a eliminar parte de la incertidumbre que pesaba sobre la segunda corporación más grande de China. Alibaba utilizó las reglas de su plataforma y métodos técnicos como datos y algoritmos “para mantener y fortalecer su propio poder de mercado y obtener una ventaja competitiva inadecuada”, concluyó la Administración Estatal de Regulación del Mercado en su investigación.