Fría reapertura comercial en primer día de actividad

CENTROS COMERCIALES

Los comercios de venta al por menor, los salones de belleza y las agencias destinadas a la venta de automóviles han vuelto a subir sus persianas, después de un cierre forzoso por más de cuatro meses debido a la pandemia del coronavirus.

Ayer, la ciudad lucía diferente. Había más carros en las calles y un mayor movimiento de trabajadores en los centros comerciales.

En el Multiplaza, al menos 10% de las tiendas abrió sus puertas, el resto permanecía con las luces apagadas y sin movimiento durante el primer día de actividad.

Para entrar al mall, los visitantes tienen que pasar por una revisión de temperatura y desinfección de manos en los dispensadores de gel alcoholado que fueron colocados en todas las puertas de acceso. La entrada de las personas es limitada. El visitante debe informar hacia qué tienda se dirige a buscar su pedido que pagó en línea.

Una de las disposiciones para la reactivación del comercio al por menor es que las compras deben realizarse por medio de páginas web y otros medios digitales, y bajo la modalidad de entrega a domicilio, entrega en el área de estacionamientos o retiro en la puerta del local comercial.

La medida, sin embargo, limita a un gran número de consumidores. “Los clientes han tenido la necesidad de comprar computadora, el router o el abanico, porque se les dañó durante la cuarentena, pero no pueden comprar, a pesar de que tienen los fondos porque no usan tarjeta de crédito o no la quieren usar por temor a un fraude”, manifestó Naresh Jaswani gerente de Panafoto, sucursal de Multiplaza.

Aunque las ventas en línea pueden representar en el país apenas el 20% de las presenciales, este es el único camino por ahora para consumidores y proveedores de productos y servicios.

“Hay muchos clientes que quieren comprar directamente en la tienda, porque no están acostumbrados a realizar las operaciones en línea”, dijo, el vocero de Panafoto.

Sobre las visitas registradas durante el primer día de actividad comercial, dijo que fue muy baja, sin embargo “hay que esperar un par de días para ver como se va reactivando”. Estima que el Gobierno pueda eliminar las restricciones a la movilidad lo más pronto posible para que se genere mayor consumo y se active el comercio.

En el centro comercial Albrook Mall, el escenario era similar. Fue un día de preparativos para muchos comercios. Los pasillos lucían desolados. Los visitantes cumpliendo con la normativa sobre el uso de mascarilla y distanciamiento social, se acercaban a las vitrinas de los grandes almacenes para ver la mercancía, ya que por ahora no pueden ingresar.

Evaluarán restricciones

En un recorrido por el centro comercial Multiplaza, el viceministro de comercio, Omar Montilla, manifestó que los cambios en las restricciones de movilidad que limita la actividad de los negocios, dependerá del comportamiento de la población.

“Creemos que esto debe girar en torno a la reactivación y generación de empleos, sin embargo, todo va a depender del comportamiento de las personas que van de su casa a sus puestos de trabajo o de las personas que salen a realizar sus compras. Se está dialogando en la mesa económica de extender el horario de 4 a 12 horas ”, señaló.

Sobre la apertura de los restaurantes, dijo que al menos en los casos de los centros comerciales, se plantea la idea de que estos locales puedan operar siempre y cuando cumplan con los protocolos ordenados por el Ministerio de Salud.

“De nada vale que tengamos las operaciones abiertas en los centros comerciales y las personas tengan que salir a comprar afuera en carritos de expendio de alimentos que no vamos a tener control. Preferimos que lo hagan aquí en el mall y que otras personas de alrededor puedan venir a comprar en los restaurante operativos, sin embargo, los comercios tienen que presentar su protocolo”.

Los centros comerciales generan cerca de 40 mil empleos directos y 10 mil indirectos. Hasta la semana pasada, el 95% de estos trabajadores estaban con el contrato de trabajo suspendido.