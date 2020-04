Gigantes Apple y Google crean herramienta por Covid-19

Tecnología

Durante los últimos cuatro años, el mensaje ha sido: “¡No confíe sus datos a las grandes tecnológicas!”. Ahora, Apple Inc., y Google, de Alphabet Inc., están ofreciendo una herramienta para enfrentar la pandemia de Covid-19 que requiere que entregue más información a su teléfono inteligente. Además, es información sensible. Quieren saber si ha tenido el virus o ha estado expuesto a él.

Los dos gigantes tecnológicos han anunciado una herramienta de seguimiento de contactos para sus sistemas operativos de teléfonos inteligentes, que estará disponible para las autoridades de salud pública de todo el mundo.

No es la panacea, pero si se implementa de manera efectiva, podría ser crucial para enfrentar el brote.

Quizás en sentido contrario, el enfoque de Silicon Valley protegería la privacidad mejor que muchos esfuerzos de los gobiernos. No comparte ningún dato con las autoridades que ya no tengan, es decir, quién ha dado positivo en el virus.