Gobierno de EU se reunirá con rivales de Huawei

TECNOLOGÌA

La Casa Blanca planea celebrar una conferencia con rivales de Huawei Technologies Co., para tratar de acelerar el desarrollo asequible de la competitiva tecnología inalámbrica 5G, dijo el principal asesor económico del presidente Donald Trump.

“Estamos trabajando cuidadosamente, en estrecha colaboración con Nokia y Ericsson”, dijo a los periodistas el director del Consejo Económico Nacional, Larry Kudlow. “Vamos a celebrar una especie de conferencia en aproximadamente un mes. Estoy seguro de que el presidente se uniría a nosotros. Esto incluiría a Samsung y a todos nuestros muchachos”.

Más tarde dijo a Fox Business que la reunión “podría realizarse” a principios de abril y que las compañías, incluidas AT&T Inc., Verizon Communications Inc., y Qualcomm Inc., estarían representadas.

Estados Unidos (EU) ha emprendido una campaña para persuadir a otros países de que no usen equipos Huawei en las redes emergentes de 5G, pero el esfuerzo ha fallado debido a la falta de tecnología competitiva. El fiscal general, William Barr, sugirió recientemente que las empresas estadounidenses deberían considerar invertir en competidores de Huawei como Nokia Oyj de Finlandia y Ericsson AB de Suecia para tratar de evitar que la tecnología de la compañía china sea ampliamente adoptada. Kudlow calificó la actitud del gobierno del Reino Unido hacia Huawei en particular como “desfavorable”.EU alega que el gobierno chino utilizará equipos de la compañía para espiar a las naciones.