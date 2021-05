Google y Shopify se unen en ‘bombardeo’ contra Amazon

TECNOLOGÍA

Google está avanzando dentro del mundo del comercio electrónico con la implementación de nuevas herramientas y asociándose con Shopify Inc., Square Inc. y otras compañías con la intención de generar más compras en las propiedades web del gigante de búsquedas, y menos en Amazon.com Inc.

Google de Alphabet Inc. anunció ayer que los comerciantes que utilicen Square, GoDaddy Inc. y WooCommerce podrán vender productos más fácilmente a través de la búsqueda de Google, Maps y YouTube.

La semana pasada, Google introdujo esa función para los comerciantes de Shopify y ahora está agregando el producto de pagos de la compañía canadiense, Shop Pay, como una opción para los consumidores.

Google planea también mostrar las opciones de compra de manera más prominente en sus sitios, agregando aún más formas de convertirlo en un bazar de comercio electrónico.

Para Google y sus aliados, la estrategia consiste en seguir aprovechando el auge del comercio electrónico por la pandemia.

Las compañías de internet se han reunido para capturar más de este mercado de compras en línea estimado en $4.89 millones de millones a nivel mundial en 2021.

“Los consumidores ahora pueden comprar directamente en línea, en las redes sociales, en una búsqueda, en video, en mapas, ese es el futuro del comercio minorista. Totalmente sobre la elección del consumidor”, dijo en una entrevista Harley Finkelstein, presidente de Shopify.