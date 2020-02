Grab busca convertirse en una ventana única para los servicios a pedido en Asia

PLATAFORMA

Grab, la startup de mayor valor del sudeste asiático, ha captado más de $850 millones de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. y TIS Inc., ambas de Japón, para financiar su expansión en servicios financieros en la región.

La suma incluye $706 millones de MUFG, el mayor banco de Japón, y $150 millones de TIS, un proveedor de centro de datos y servicios en la nube, según declaraciones conjuntas de las compañías.

Grab se ha expandido en servicios financieros, ampliando su cartera de negocios en transporte, entrega de alimentos y billetera electrónica, a fin de convertirse en una ventana única para los servicios a pedido en el sudeste asiático.

Las asociaciones entre empresas emergentes tecnológicas y los bancos se están volviendo más comunes en la región, donde el uso generalizado de celulares promete un mayor acceso a clientes olvidados por el sistema financiero.