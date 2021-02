Grandes bancos de Estados Unidos inician ola de despidos

banca

Uno por uno, la mayoría de los bancos más grandes de Estados Unidos (EU) se comprometieron a evitar reducciones en la fuerza laboral hace casi un año, cuando se desató la crisis de contagios por coronavirus en la ciudad de Nueva York. Uno por uno, han comenzado a incumplir esta promesa.

Las noticias de que Bank of America Corp. está recortando personal en su división global de banca y mercados, ponen fin a esas garantías, mientras continúa la campaña internacional para controlar el virus.

Entre los seis gigantes bancarios de la nación, Wells Fargo & Co. fue el primero de la industria en desviarse de la promesa cuando comenzó el segundo semestre de 2020, recortando posiciones en medio de una creciente presión por reducir los costos. Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. siguieron.

JPMorgan Chase & Co. nunca prometió detener por completo los recortes. Y Morgan Stanley había dicho que los evitaría en el 2020. La adquisición de Eaton Vance Corp. por parte de dicha firma se completará el 1 de marzo, y los despidos son típicos en cualquier fusión.

Los recortes de Bank of America son parte de la ronda típica de cambios de personal en Wall Street en esta época del año, una vez que se distribuyen los bonos, dijeron el jueves personas familiarizadas con la situación, que pidieron no ser identificadas. Los recortes afectaron a empleados en ventas y trading, investigación, banca de inversión y mercados de capitales. Un portavoz de la compañía declinó hacer comentarios.

No solo se trata de las promesas de seguridad laboral que Wall Street está abandonando. Los bancos más grandes de EU también están actuando rápidamente para poner fin a acuerdos de trabajo desde casa que desocuparon la mayoría de sus oficinas durante gran parte de 2020. Esto no es ideal para nosotros y no es una nueva normalidad, dijo el director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, en una conferencia de la industria, refiriéndose al trabajo remoto. “Es un aberración que vamos a corregir cuanto antes”.