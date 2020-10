Grandes bancos necesitan un año de liquidez bajo regla de Estados Unidos

Mercado financiero

Los bancos de Wall Street tendrán que demostrar que su financiamiento puede soportar 12 meses de estrés económico bajo una regla emitida ayer, incluso cuando los grupos de presión de la industria sostienen que el requisito habría exacerbado las tensiones del mercado impulsadas por el coronavirus de este año.

La regla final requiere que 20 de los mayores prestamistas de Estados Unidos puedan confiar en fuentes de financiamiento estables, como deuda a largo plazo y depósitos de clientes, en caso de una sequía de liquidez de un año. La medida, aprobada por Federal Deposit Insurance Corp., la Reserva Federal y la Oficina del Contralor de la Moneda también podría requerir que algunos bancos recauden miles de millones de dólares más en activos líquidos.

El llamado índice de financiamiento estable neto, propuesto por los reguladores estadounidenses hace cuatro años, comenzó a gestarse a raíz de la crisis financiera de 2008 como un esfuerzo global acordado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

La regla final, que entrará en vigencia el 1 de julio del próximo año, es similar a la propuesta anterior, aunque le da a los bonos del Tesoro y a las reservas de efectivo el mismo tratamiento, a fin de eliminar un incentivo para que los bancos descarguen los bonos del Tesoro bajo presión.

Los bancos sujetos a la regla, incluidos JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp. y Goldman Sachs Group Inc., han estado operando bajo un requisito relacionado conocido como índice de cobertura de liquidez, que requiere reservas de liquidez a más corto plazo.

La mayoría de los grandes prestamistas ya cumplen con las demandas del índice de financiamiento estable neto, dijeron los reguladores. La industria está por encima de sus necesidades de liquidez, aunque una pequeña cantidad de instituciones anónimas permanecen por debajo de sus marcas, según funcionarios de la agencia.