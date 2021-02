Guerras internas

Valor Razonable

La madrugada eterna no se deja dominar. ¿Cuántas de esas hemos vivido desde marzo de 2020? La vida y la muerte se confunden con el transcurrir cotidiano en medio de una pandemia que ha cobrado la vida de 5,244 panameños. Hace ya 10 meses, el Presidente de la República lanzó un emotivo grito de batalla al declarar oficialmente el inicio de una guerra contra un virus implacable. Miles se lanzaron a la lucha con el betún del trabajo arduo que serviría de camuflaje; aceptamos las decisiones estratégicas de confinamiento para encarar el conflicto inevitable y, estaba claro que lo que vendría no sería fácil.

Lo imposible de anticipar era que dentro del marco de la famosa lucha prolongada nacerían los más impensables conflictos internos, pugnas criollas que nos rebasarían como nación vinculadas con corrupción rampante, juega vivo avasallador y un bien orquestado esquema de mentiras. El desencanto ante la indolencia desplegada por algunos funcionarios públicos en diferentes arenas ha llevado a la conclusión de que saldremos adelante no gracias a ellos sino a pesar de ellos: a pesar de la falta de sensatez, de sentido común, de solidaridad, de planificación. ¿Por qué es tan difícil escuchar a la ciencia y acatar su mandato? Los caprichos despóticos de algunos frustrados pseudo-líderes han excedido el razonamiento cayendo en áreas grises de negligencia administrativa y ejecutiva. Ejemplos sobran: mandatos de cierres de espacios al aire libre cuando son precisamente los más seguros o la imposición del uso de mamparas en restaurantes que no contienen el esparcimiento de los más peligrosos aerosoles.

Este juego de la muerte tiene entre sus principales actores a médicos/políticos/empresarios incapaces de conceptuar planes, proponer acciones o simplemente reconocer con humildad que no saben, no quieren o no pueden. La frustración se desborda en la calle producto de la mirada hipócrita del que vagamente dice: “yo te entiendo”, “yo me pongo en tu lugar”, “yo te comprendo” solo para voltearse y hacer exactamente lo que viene en gana.

Las guerras que estamos librando contra la desconexión que existe entre los tomadores de decisiones de alcance público y los sectores que ejecutan en lo productivo están destruyendo lentamente un país que tiene todo para ser mejor. Pronto será muy tarde para usar verbos como “reactivar” o “reconstruir” un sistema económico porque las decisiones de hace 6 meses y las de hoy solo dejarán la opción de empezar de cero; de volver a las fundaciones para apuntalar el desarrollo que necesitamos y que, para lograrlo tomará un esfuerzo jamás antes visto. Escuchar a un asesor presidencial tildar al sector empresarial como “solo interesado en el tintineo de la caja registradora” es la más delicada declaración de guerra en reciente memoria: un grito más de indolencia hacia el que sufre hambre; hacia el padre que no puede llevar sustento a casa, apelando a un populismo peligroso.

Rescatemos los espacios para conversar porque son las soluciones originadas de abajo hacia arriba las que funcionan en el tiempo; las que ganan guerras. ¿Qué tal si invitamos a los neurocirujanos a operar como mejor saben? ¿A los científicos a proponer soluciones descansando en la evidencia? ¿A los empresarios a generar trabajo y bienestar? La mezcla interdisciplinaria de los mejores talentos con algo de voluntad política nos encaminará mejor.

Este 2021 es de resistencia y de supervivencia por lo que lo último que necesitamos es guerrear internamente entre nosotros, contra nosotros.

El autor es financista.