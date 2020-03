Hay proyectos más urgentes que la playa

Apuntes turísticos

Mientras las autoridades del distrito capital están enfocadas en realizar su obra estrella, la playa en la cinta costera, hay otros proyectos que requieren que se le preste atención.

Mi Pueblito, ubicado en las faldas del Cerro Ancón, necesita cariño, por decirlo de forma coloquial. El sector dedicado a la campiña interiorana muestra un alto grado de deterioro, y pese a ello, todavía es visitado por un número importante de turistas, que llegan ahí de la mano de operadores de turismo receptivo.

Aunque mi Pueblito Afroantillano fue remodelado por la pasada administración, todavía no todas las áreas están operativas. Con excepción de la iglesia, creo que lo demás está cerrado y no me parece justo que los visitantes paguen 3 dólares, porque el visitante espera ver más que una iglesia.

El turista quiere conocer la cultura de los países que visita, busca experiencia y no estamos cumpliendo con ese objetivo con Mi Pueblito Afroantillano.

Otro punto turístico que no ha recibido la atención que merece es el mirador del Cerro Ancón que ofrece una vista única de la ciudad capital.

Ninguna d e las pasadas administraciones, incluyendo la actual, han logrado aprovechar al máximo las oportunidades que brinda este mirador. En el lugar no existe ninguna facilidad para los visitantes, ni siquiera un dispensador de agua.

Se está haciendo mucho énfasis en invertir millones de dólares en la playa de la cinta costera, cuando por menos dinero se puede lograr más haciendo las mejoras que necesita Veracruz.

El autor es operador de turismo receptivo.