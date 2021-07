Hay que vivir con el coronavirus

Es una verdad que no se puede negar. Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus (Covid-19). La enfermedad está lejos de desaparecer, pero gracias a las vacunas, el panorama es menos oscuro en comparación con la situación que vivimos en 2020.

En esta nueva realidad no tiene ningún sentido continuar con restricciones que no tienen ninguna base científica como un toque de queda y cuarentena los días domingo. Será que el virus no circula en horas de la madrugada o que descansa los domingo.

La respuesta es no, lo que tenemos que hacer como individuos y sociedad es mantener las medidas sanitarias que sí han demostrado ser efectivas, como el distanciamiento social, el uso de cubre boca y evitar las aglomeraciones, entre otras.

Todos estamos de acuerdo que proteger la vida de las personas es el objetivo principal en la lucha contra el virus, pero hoy más que nunca cobra importancia la salud económica del país. Hay cientos de empresas que no resistieron el encierro de 8 meses el año pasado y las que a duras penas lograron llegar al 2021 no tienen el futuro garantizado.

Quienes no hemos podido abrir nuestras empresas ya estamos sintiendo la presión de nuestros acreedores, que tienen a su ves la misma presión que nosotros en una cadena de compromisos donde todos estamos en busca de lo mismo, cobrar. Pero para llegar a ese punto, nos tienen que dejar trabajar para poder reiniciar el negocio y de esa forma hacerle frente a nuestros compromisos.

Hay que entender que el turismo tiene un impacto en casi todos los niveles de la economía. Desde el consumo de insumos, alimentos, servicios públicos y mano de obra. El alcance es impresionante porque la operación de un hotel, agencia de viaje y de los operadores de turismo lleva riqueza a rincones alejados del país.

De no haber una apertura habrá un colapso total de negocios donde todas las partes perderán. La consigna es abrir al país al turismo internacional, pero antes debemos hacer un balance de lo malo que podría resultar o lo bueno que pudiera ser. Enfrentarse al virus cara a cara nos permitirá posicionarnos con mucha propiedad, ejecutar acciones gracias a la ayuda de la comunidad, tendríamos la fuerza necesaria para parar el crecimiento de los contagios. La sostenibilidad de la apertura generará rápidamente negocios y un movimiento comercial que crearía empleos, lo que a su vez incentivaría el consumo, en otra palabras, se reactivaría la rueda del crecimiento.

Para salir adelante no tenemos que inventar la rueda, solo tenemos que seguir el camino que otros países ya tienen adelantado y mejorar lo actuado por ellos para no cometer sus errores. Costa Rica, México y República Dominicana no se han cerrado al turismo y puede decirse que mal no les ha ido.

El sector privado ha enviado múltiples propuestas al Gobierno para mejorar lo que pasa en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Las quejas son diarias por el mal trato que reciben los visitantes. Obligar a un turista a realizarse otra prueba cuando viene con un resultado negativo y someterlo a una cuarentena no es positivo.

Espero que las autoridades entiendan que las cosas pueden mejorarse, pero para lograrlo hay que escuchar.