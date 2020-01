Hidrógeno verde sacaría al gas de la competencia para 2050

GENERACIÓN ELÉCTRICA

Las centrales eléctricas que funcionan con hidrógeno podrían ser competitivas en costos con aquellas que usan combustibles fósiles para mediados de siglo si los gobiernos duplican el costo de contaminación por carbono. Los hallazgos en un informe de BloombergNEF muestran que el principal desafío que bloquea el ingreso del hidrógeno de la red sigue siendo económico. Los formuladores de política y las empresas están estudiando cómo usar el elemento más ligero como una forma de reducir las emisiones de los procesos industriales, ya que el hidrógeno no genera gases de efecto invernadero cuando se quema.

“Probablemente no hubo una semana en 2019 en la que no hablara con un cliente sobre el hidrógeno o la descarbonización”, asegura Jeffrey Goldmeer, director de combustión de gas por turbinas y soluciones de combustibles en la unidad de energía por gas de General Electric Co. “Llevamos más de 30 años quemando combustibles que contienen hidrógeno. Por lo tanto, existe una tecnología para hacerlo”.

Quemar hidrógeno para obtener electricidad podría funcionar económicamente en algunos países para 2050 si los precios de emisión por tonelada de dióxido de carbono aumentan a $55, según el informe de BNEF. El grupo de investigación supone un precio de gas natural de al menos $6.50 por millón de unidades térmicas británicas.

La mayoría de los países no ponen precio a las emisiones, y los que sí lo hacen, fijan el costo mucho más bajo. El precio del carbono ponderado hoy es de $22.59 por tonelada, según IHS Markit Global Carbon Index.

La electricidad alimentada con hidrógeno no es exactamente nueva. Desde la década de 1990, ha habido alrededor de 150 a 200 turbinas en todo el mundo que utilizan gases con diferentes cantidades de hidrógeno, según BNEF.