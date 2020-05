Hongo acecha a las plantaciones de banano

Alerta fitosanitaria

El banano representa el principal producto agrícola de exportación en Panamá.

La fruta es vital para garantizar la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe por su alto contenido de potasio y nutrientes, necesarios para un mejor desempeño en las actividades cotidianas.

Anualmente la región produce más de 30 millones de toneladas de banano y es responsable del 80% de las exportaciones mundiales de este fruto. Sin embargo, existen riesgos fitosanitarios que amenazan la sanidad y sostenibilidad de este cultivo, como la marchitez por fusarium, causada por el hongo oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (FOC R4T), advierten expertos del Comando Fitosanitario en la lucha contra esta enfermedad.

Raúl Rodas, director regional de Servicios Cuarentenarios del Organismo In ternacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), manifestó que aunque la enfermedad no está presente en la región centroamericana, los agricultores no deben subestimar este riesgo.

“Las distancias se han acortado. Ahora el comercio internacional es sumamente activo y no se puede detener, pero sí podemos tomar medidas para prevenir el ingreso de enfermedades tan peligrosas”, dijo el representante de Oirsa.

Los comentarios de Rodas cobran mayor relevancia al detectarse en América Latina el primer caso de la enfermedad. Se registró el año pasado en la Guajira, Colombia.

Aunque el brote está controlado, no se pueden descuidar los controles sanitarios.

A través de la II Jornada Fitosanitaria Virtual, organizada por Oirsa, la Comunidad Andina y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se plantearon las estrategias y recomendaciones para evitar el contagio de las plantaciones de banano en la región.

La marchitez del banano es una enfermedad causada por un hongo de suelo que puede sobrevivir hasta por 30 años, aún en ausencia de plantaciones de musáceas (banano o plátano).

Es un hongo devastador que no tiene cura y tampoco se tiene disponible ningún material genético resistente en el plano comercial para suplantar los cultivos

Efraín Medina, director Ejecutivo de Oirsa, considera que esta enfermedad representa un gran desafío para los países de América Latina y la única salida es reforzar las medidas de bioseguridad, prevención, contención y control.

En este sentido, el grupo de expertos reunidos en el llamado Comando Fitosanitario, desarrolla campañas de bioseguridad en las fincas productoras de musáceas en la región. En estas jornadas se recomienda a los agricultores el uso de ropa limpia, desinfectantes durante las prácticas de cultivo, el establecimiento de pediluvios o tapetes para la desinfección de los calzados e incluso se recomienda la desinfección de vehículos.

Mauricio Guzmán, coordinador del Departamento de Fitoprotección, de la Corporación Bananera Nacional (Corbana), profundizó en que este hongo es muy resistente a los desinfectantes comunes por lo que se recomienda el uso de los amonios cuaternarios y productos a base de yodo.

Según Guzmán, la principal vía de contagio o dispersión de este hongo es a través de las semillas de plantas enfermas. Muchos productores cortan el tallo y lo trasplantan en otras zonas de cultivo. También se puede propagar por suelos contaminados arrastrados en zapatos, maquinarias, herramientas (machete, pala o tijera) o en las patas de animales que entran en las zonas de cultivos.

El picudo negro igualmente puede ser un insecto transmisor de la enfermedad porque tiene la capacidad de transportar en su esqueleto el hongo del fusarium raza 4 tropical.

El agua, ya sea de lluvia, salpique, corrientes de ríos o quebradas también pueden transportar la enfermedad a grandes distancias, detalló Guzmán.

Raixa Llauger, oficial de Agricultura de la FAO para Mesoamérica, manifestó que desde Panamá, bajo las circunstancias del nuevo coronavirus, se han reordenado las actividades del programa FOC R4T. Se prevé que en junio próximo se darán cuatro talleres virtuales para brindar capacitación a pequeños productores y técnicos agropecuarios en materia de esta enfermedad.

Igualmente se trabaja en la elaboración de un plan de acción regional y nacional encaminados a reducir el riesgo de introducción de la raza 4 tropical en las áreas libres del continente. También permitirá disminuir su propagación en zonas infectadas.