Hoteleros presionan para que se elimine cuarentena

PRESIÓN

El tono conciliador que ha sostenido el sector turístico para buscar opciones que faciliten la recuperación del sector luego del descalabro económico provocado por la cuarentena para frenar el coronavirus (Covid-19) parece que se está terminando.

Ayer, la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), hizo un llamado a sus agremiados para que no hospeden a ningún viajero procedente de Suramérica.

La medida de protesta se da luego que el Ministerio de Salud (Salud) estableciera que todos los viajeros procedentes del sur del continente tienen que permanecer en cuarentena obligatoria de 5 días, sin importar que el resultado de la prueba de PCR que se practique en el Aeropuerto Internacional de Tocumen para detectar la presencia del coronavirus sea negativa.

“Hacemos un llamado a nuestros agremiados para asegurar que sus instalaciones no sean prestadas para albergar pasajeros contra su voluntad, ni en condiciones inaceptables para ellos. Somos entidades de alojamiento, no de retención, ni detención. El derecho a escoger de clientes y no clientes debe primar sobre cualquiera otra consideración”, señaló el gremio.

Armando Rodríguez, presidente de Apatel comentó que el 100% de las reservas que se tenían previstas para los días de semana santa de parte de viajeros procedentes de Sudamerica fueron canceladas, lo que representó una pérdida importante para el sector.

“Lo más fuerte es la imagen que le estamos dando al turista”, comentó.

Ayer, circularon por las redes sociales imágenes de largas filas de viajeros sudamericanos en el aeropuerto de Tocumen. La administración de la terminal aérea dispuso que un puesto de control de migración y uno de los puestos para tomar la prueba de PCR sería exclusivo para atender a estos viajeros.

Además de Apatel, otros gremios como la Cámara de Turismo de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá han solicitado la derogación del Decreto Ejecutivo 260 de 29 de marzo de 2021 “que establece medidas para ingresar al territorio nacional a personas provenientes de Sudamérica”.

Voceros del Minsa comentaron que el Estado cubrirá con el costo del hospedaje de 5 días que cada viajero procedente de Sudamérica debe permanecer en cuarentena.

Esta situación genera desconfianza entre los hoteleros, ya que conocen del retraso en el pago por parte del Gobierno con los hoteles que son utilizados como hospitales transitorios para pacientes leves de coronavirus.