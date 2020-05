IATA se opone a dejar puestos vacíos en aviones

AVIACIÓN

La IATA indicó que el riesgo de contraer la Covid-19 en un avión es bajo y que no habrá necesidad de dejar la mitad de los asientos vacíos una vez que la actividad de las aerolíneas se reanude.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) apoya el uso de mascarillas, tanto por parte de los pasajeros como de la tripulación, no obstante, señaló que no está de acuerdo con las medidas de distanciamiento físico que imponen, por ejemplo, dejar el asiento central vacío en una hilera de tres. Dejar estos asientos vacíos provocaría “dramáticos aumentos de los costos”, destacó la IATA en un comunicado, advirtiendo que las compañías aéreas podrían quebrar de mantenerse esta medida, pues no lograrían resarcirse de los problemas financieros.

De acuerdo a IATA los pasajeros se ubican mirando hacia adelante, con una mínima interacción cara a cara con el pasajero contiguo, en tanto los asientos constituyen una barrera respecto a quienes viajan adelante.