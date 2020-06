Investigan a mayor accionista de Shanghai Gorgeous

FONDOS

La policía de Shanghai detuvo al controlador del fondo Anxin Trust Co. Ltd., por emitir préstamos sin seguir los procedimientos de revisión adecuados, después de que la compañía reportó grandes pérdidas el año pasado. Se trata de Gao Tianguo, quien controla Shanghai Gorgeous Desarrollo de Inversiones Co. Ltd., el mayor accionista de Anxin, con una participación del 52.44%.

Gao fue detenido bajo sospecha de violar una ley que prohíbe las prácticas crediticias irresponsables que resultan en grandes pérdidas, según un comunicado de Anxin, compartido con la Bolsa de Valores de Shanghai el sábado 6 de julio, y publicado por Caixin Global, un proveedor de contenidos en China, sobre política, economía, negocios y finanzas con información y análisis a profundidad.

De acuerdo con la publicación, se habría detectado el abuso de la posición de una persona para prestar a amigos u otros asociados, a pesar de que no calificaban para recibir dichos préstamos.

La investigación policial está en curso y Anxin se ha comprometido en divulgar la información relacionada a los inversores de manera oportuna.

De lo que se conoce hasta ahora, la estrategia de inversión de Anxin era ambiciosa y arriesgada, con la mayoría de sus inversiones invertidas en proyectos propiedad de Gao o personas conectadas a él.

A finales de 2019, Anxin no había podido devolver 50 mil millones de yuanes ($7,06 millones) de productos fiduciarios bajo gestiones activas a finales de 2019.

Los productos fiduciarios se habrían invertido en proyectos propiedad de Gao o sus socios comerciales.

El grupo privado chino Shanghai Gorgeous desarrolla inversiones en Panamá, en dos proyectos por aproximadamente mil 800 millones de dólares en la provincia de Colón.

El primero de ellos es el puerto de contenedores Panamá Colón Container Port, ubicado en isla Margarita, con una inversión proyectada de $900 millones.

El segundo megaproyecto de este grupo es la polémica planta de generación eléctrica desarrollada por Sinolam Smarter Energy LNG Power Co. (antes Martano Inc.), una iniciativa empresarial de producción de energía con gas natural licuado, con una inversión estimada de $900 millones.

Este proyecto ya tiene energía contratada para comenzar a despachar en los próximo años, pero en estos momentos las obras están suspendidas.

Uno de los temores de los representantes de la industria eléctrica es que si este proyecto no se concluye dejará un vacío en generación y podría haber problemas con el abastecimiento de energía.

Este diario intentó durante los últimos días establecer contacto y la versión de lo ocurrido con los representantes de la empresa en Panamá, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.