Jefferies no ve un fin de la crisis a corto plazo

proyecciones

Los ejecutivos al frente de Jefferies Financial Group Inc. no creen que la crisis de covid-19 vaya a terminar pronto.

El líder ejecutivo Rich Handler y Brian Friedman, otro alto directivo de la firma, dicen que “han decidido liderar y preparar a Jefferies de todas las formas posibles para la probabilidad de que no veamos un regreso real y más pleno a un mundo parecido al que todos damos por sentado”.

La firma publicó una circular por internet para clientes y empleados. Clavija Broadbent, el director financiero de la principal filial de la firma, murió de complicaciones asociada al coronavirus, según informó la firma en marzo.

“Está claro que habrá una versión de un modelo híbrido en el futuro, con una serie de oficinas centrales y lugares de reunión activos, junto con la oportunidad de trabajar desde casa”, escribieron Handler y Friedman en la circular.

“Esto tendrá implicaciones para el tamaño y el diseño de nuestras oficinas”.

Los ejecutivos también dijeron que no dudarán en despedir a los empleados de bajo rendimiento durante la pandemia: “A estos se les pedirá que se vayan, como en períodos anteriores”.