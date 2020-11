La brecha de los ingresos públicos creció en octubre

FINANZAS DEL ESTADO

La recaudación de ingresos corrientes en el mes de octubre siguió mostrando síntomas de debilidad, como lo ha venido haciendo desde que el pasado mes de marzo, cuando empezó a extenderse el nuevo coronavirus por el país y se decretaron medidas de restricción de movilidad y el cierre de actividades económicas.

Solo en el mes de octubre, se recaudaron $365.9 millones, cifra que representa una caída de $128.4 millones o 26% menos que lo presupuestado y $124.4 millones o 25.4% menos sobre lo recaudado en el mismo mes del año anterior, según el último reporte de la Dirección General de Ingresos (DGI).

En el mes de octubre, la inmensa mayoría de tributos registró comportamientos negativos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, uno de los principales del sistema impositivo panameño en términos de recaudación, generó $96.9 millones, un 25.5% menos de lo presupuestado.

El resultado sigue siendo un efecto de los menores ingresos tanto para empresas como para los asalariados en un año marcado por la pandemia.

En el caso del impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms), se recaudaron $44.5 millones, una caída de 37.1% respecto a lo previsto.

Impacto de la pandemia $3,849 millones se recaudaron en ingresos corrientes hasta octubre de 2020. $5,773 millones se habían contemplado en el presupuesto para esa fecha. $5,521 millones se recaudaron hasta octubre de 2019

“El impacto que se refleja en la baja recaudación es un evidente efecto de la situación económica”, dijo el abogado tributarista Javier Mitre.

El experto explicó que en el dato de recaudación del próximo mes de noviembre se debería reflejar ya el nivel de consumo efectuado en octubre, el primer mes completo de actividad presencial para el comercio al por menor, toda vez que el Itbms se reporta y se paga en los primeros 15 días del mes siguiente al que se produce la operación.

Aunque el dato de noviembre debería ser mejor que en los últimos meses, Mitre cree que aún reflejará que el consumo está siendo débil, así como una mayor tendencia a comprar artículos básicos, que en muchos casos están exentos de pago de Itbms.

Un reflejo de esta nueva forma de consumir, forzada por las circunstancias, se aprecia en la recaudación del impuesto selectivo al consumo, que grava productos de valor elevado, como pueden ser autos de lujo o joyas, y que cayó a $22 millones en octubre, la mitad de lo que se había proyectado.

Otros factores que pueden incidir en la menor recaudación de Itbms son la evasión fiscal y la irrupción de emprendimientos que venden productos gravables y no retienen el Itbms. Mitre explicó que para que exista obligación de retener, la facturación en un año de una empresa tiene que superar los $36,000 y en muchos de estos casos de nuevos emprendimientos no se llega a esa cantidad y por lo tanto no hay obligación de cobrar Itbms y trasladarlo al fisco.

Crece la brecha

Los resultados de octubre elevan la brecha entre los ingresos recaudados y los esperados en el acumulado del año.

Así, entre enero y octubre la DGI reporta la recaudación de $3,849 millones, es decir, $1,923 millones o 33.3% por debajo de lo previsto. Al cierre de septiembre, la variación era de $1,795 millones.

Si se compara el dato hasta octubre de este año con el mismo periodo del año anterior, la caída es de $1,672 millones o un 30.3%.

Los ingresos tributarios totalizaron $2,989 millones, un 32.3% por debajo del presupuesto, con caídas importantes en tributos como el impuesto sobre la renta que pagan las empresas (un 40% menos que lo presupuestado) o el Itbms sobre las ventas (un 39.1% menos).

También experimentaron un comportamiento negativo los ingresos no tributarios, que totalizaron en los diez meses $830 millones, cuando se esperaban $1,266 millones.

De todos los componentes de los ingresos no tributarios, lo único que no cayó en números rojos fue la recaudación en concepto de tasas y servicios del Canal de Panamá, que totalizó $444.7 millones, un 0.4% más que el año anterior y 6.6% más de lo presupuestado para este periodo.

En cambio, los aportes por la tasa anual de las sociedades anónimas (un 34% menos respecto al presupuesto) y la participación de utilidades de empresas estatales y aportes (46% menos) registraron fuertes caídas.

Presupuesto del Estado de 2021 es sancionado y promulgado

La Gaceta Oficial del pasado viernes 13 de noviembre publicó la Ley 176, que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2021 luego de la sanción por parte del presidente Laurentino Cortizo. Aunque se espera una mejoría en la economía respecto del presente ejercicio, los ingresos del Estado aún notarán los efectos de la crisis.

No obstante, el presupuesto asciende a $24,192 millones, superior por tanto a los $23,322 millones de presupuesto aprobado para 2020, con aumentos en rubros del gasto operativo, lo que ha generado cuestionamientos al Gobierno.

Debido al desbalance entre ingresos y gastos, el Gobierno aprobó, a través de la Ley 102 del 31 de octubre, nuevos límites de déficit fiscal, permitiendo aumentos considerables de déficit para 2020 (a un rango entre 9% y 10.5%) y 2021 (a un rango entre 7% y 7.5%), que en los siguientes años se irían reduciendo.