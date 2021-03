La convergencia y las marcas aceleran los e-sports

Enfoque gerencial

Los eSports no paran de crecer y dar de qué hablar. Si el año 2020 fue el gran año para los deportes electrónicos, donde se alcanzaron importantes metas financieras y de fanáticos, otros sectores comienzan a ver cómo converger para ser parte de esta tendencia.

Newzoo destaca que los deportes tradicionales se acercarán cada vez más a los deportes electrónicos, buscando explorar unas sinergias que han venido floreciendo tras grandes inversiones de reconocidos deportistas como David Beckam que decidió invertir junto a su esposa Victoria más de 27 millones de dólares para fundar Guild eSport, Gerard Piqué fundador de Esports Media Rights, Will Smith y Keisuke Honda que invirtieron 46 millones de dólares en el equipo coreano de GenG Esports y podemos agregar a otros tantos como Magic Jhonson, Shaquille O’Neal, Alex Rodriguez o Fernando Alonso que apuestan fuerte a esta naciente industria.

Pero el último informe del estado de los eSports titulado “Games, eSports and mobile trends to watch in 2021” va más allá y plantea la integración que se dio durante el confinamiento entre los grandes eventos deportivos como la Fórmula 1, Moto GP o el Béisbol de Grandes Ligas a estas plataformas.

Esta convergencia es más que ganadora y ambos sectores no sólo se beneficiarán, sino que podrán potenciar su crecimiento capturando nuevos segmentos de fanáticos de lado y lado.

Otra industria que ve claramente el poder de los eSports es la industria del entretenimiento, que ofrece un potencial infinito para muchos otros sectores como la reputación, el marketing e incluso la política.

En este sentido, ya la tecnología está dispuesta para diversificar el contenido de estas plataformas de transmisión. Las plataformas que hoy se enfocan en eSports servirán para ofrecer una amplia variedad de contenidos más allá de los juegos, dando cabida a conciertos de todo tipo permitiendo globalizar cada espectáculo, eventos políticos o programas en directo, aprovechando que los jóvenes se alejan cada vez más de la televisión y apuestan por plataformas como Twitch.

En datos concretos el informe de Newzoo nos trae lo siguiente. Las previsiones son que en 2021 haya un total de 2,800 millones de jugadores en todo el mundo y; aunque el nivel de crecimiento de 2020 fue inusual, el sector seguirá al alza, ya que los videojuegos se han arraigado en los hábitos de las personas durante la pandemia.

La industria cerró el año 2020 con un crecimiento del 20% y se estima que los deportes electrónicos lograrán unos ingresos de 1,600 millones de dólares en 2021. Un estudio de Juniper Research plantea que en 2025 una de cada 9 personas en todo el mundo será seguidora de los deportes electrónicos.

En cuanto a las marcas, seguirán allí y cada vez con más fuerza, el marketing sigue explorando este universo de posibilidades de llegar con su mensaje de una forma distinta a una nueva generación de consumidores.

El autor es consultor en comunicaciones estratégicas