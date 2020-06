Las 10 “C” de la reinvención personal

Enfoque Gerencial

Son varios los profesionales que me han contactado en las últimas semanas para que los ayude a visualizar cómo reinventarse y fortalecer su marca personal.

En estos tiempos todos tenemos una mezcla de desánimo con optimismo. Los tiempos que vivimos y nos toca vivir no serán fáciles, pero vienen acompañados de muchas oportunidades.

En este sentido y tras varias conversaciones traté de sistematizar algunas ideas para la reinvención y la marca personal que las he denominado las 10 “C”.

1.- Contexto. Muchas cosas están cambiando, desde los hábitos de las personas, las regulaciones, el estilo de vida, hasta el modo trabajo. La reinvención exige valorar y comprender las dinámicas actuales del entorno.

2.- Claridad. “ Si no sabes a dónde vas todos los caminos te llevarán allí”. Sin un enfoque claro de las metas, objetivos y el camino que quieres recorrer será poco lo que podrás cosechar.

3.-Creatividad: Estos tiempos exigen de ideas creativas para solucionar problemas complejos. “La creatividad tiene el poder de conectar lo aparentemente desconectado”. Abrir la mente a nuevas ideas ampliará las oportunidades y será una herramienta para crear valor.

4.- Capacidades: Es tiempo de creer en uno mismo, la autoconfianza y determinación es clave para avanzar y no quedarnos paralizados.

5.- Capital Social: El networking que has construido durante años será una herramienta de gran valor para construir y desarrollar tu plan. Como dice un proverbio Japonés: “Si quieres un año de prosperidad, cultiva arroz. Si quieres 10 años de prosperidad, cultiva árboles. Si quieres 100 años de prosperidad, cultiva personas”.

6.- Co-creación: Son muchas las personas que están buscando cómo crecer y desarrollarse en el futuro. Crear ecosistemas de relaciones para complementar ideas y proyectos no sólo es una herramienta vital para cualquier proyecto en la actualidad, sino que también ofrece un espacio de permanente aprendizaje, interacción y motivación.

7.- Consistencia: No siempre llegan más lejos los que tienen más talentos, sino los que son más consistentes. Insistir, insistir, insistir es lo que te llevará al éxito. Derek Jeter, el reconocido Ex Capitán de los Yankees de Nueva York lo explicaba de la siguiente forma: “Puede haber gente con más talento que tú, pero no hay excusa para que alguien trabaje más fuerte que tú”.

8.- Comunicar: Comunicar de forma efectiva no es una opción, es una condición para el éxito, desarrolla tus habilidades comunicacionales y conecta tus ideas con la gente.

9.- Capitalizar: Cada oportunidad para compartir nuevas ideas, promover las capacidades y ventajas de tu ecosistema de trabajo, destacar los logros y dar a conocer los proyectos puede ser aprovechada para tu posicionamiento profesional, diferenciarte y ser relevante en un mercado cada vez más competitivo.

10- Compartir. “Nadie es una isla en sí mismo, todos formamos parte de la misma tierra” decía John Donne. Compartir conocimientos, contribuir con la sociedad y crear valor a lo largo de tu camino será la mayor satisfacción para seguir adelante a pesar de las dificultades.

El autor es consultor en comunicación estratégica