Líneas de cruceros miran hacia Japón

Hospedaje

En lo que respecta a los cruceros, el Caribe sigue siendo el rey, pero hay un mundo completamente nuevo por explorar. Puertos clásicos como Bahamas se están recuperando, se abren nuevos itinerarios en Japón para los Juegos Olímpicos de 2020 y abundan las opciones de lujo en las Seychelles.

Estos son algunos destinos a los que dar prioridad en 2020: ¿Recuerda cuando los organizadores olímpicos en Río de Janeiro dormían en cruceros y los llamaban “hoteles flotantes”? Pues Tokio hará lo mismo cuando le toque su turno el próximo año. Del 24 de julio al 9 de agosto, la ciudad alquila al menos un gran barco para que sirva como hotel flotante en respuesta a la escasez de habitaciones en tierra firme.

Pero quizás le iría mejor optar por una ruta más tradicional: dos buques de Royal Caribbean Cruises Ltd. con sede en Shanghái, Spectrum of the Seas y Voyager of the Seas, ofrecerán itinerarios con pernoctaciones en la nueva terminal de Tokio.

Los pasajeros con entradas podrán llegar fácilmente a los eventos y luego navegar a otras partes menos frenéticas del país.