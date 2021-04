Maersk prevé llegada masiva de buques por retraso en Suez

LOGÍSTICA

El cierre del Canal de Suez por casi una semana debido a que el buque Ever Given quedó atravesado en la vía acuática podría afectar la disponibilidad de contenedores vacíos en Asia, pero también se prevé un atraso en la llegada de carga a Europa y otros puertos de Suramérica.

De acuerdo con el director de operaciones de Maersk Américas, Lars O. Nielsen el cierre provocará que haya un atraso en la llegada de la carga particularmente a Europa y la costa este de Suramérica. El atraso podría ser de entre siete y diez días y podría provocar que tras la apertura del Canal de Suez haya una llegada masiva de toda esa carga que se había detenido en Suez, dijo Lars.

“Suez estuvo cerrado seis días, eso significa que podemos estar viendo un atraso en la llegada de la carga de una semana a 10 días”, explicó Lars.

El buque encalló el 23 de marzo y fue liberado el 29 de marzo. Durante ese periodo se acumularon más de 400 barcos, en ambos lados del Canal de Suez, que tuvieron que esperar para transitar.

“Lo que estamos viendo es como si tuvieramos dos escaleras eléctricas y una se detiene. Cuando se reanuda su movimiento la llegada de carga se va a retrasar por el tiempo que estuvo detenida, por lo que sí vamos a ver un impacto en los puertos europeos”, añadió.

En el caso de Panamá, no se visualiza un impacto directo, porque los barcos que transitan por el Canal de Panamá no necesariamente son los que se quedaron bloqueados en el Canal de Suez. “Lo que sí podría ocurrir es que alguna carga que se tiene que trasladar podría tener un atraso, pero no en el caso de barcos”, agregó.

Lars explica que ya en el sistema marítimo había una congestión causada por la pandemia y que se podría complicar con lo ocurrido en Suez, pero que es difícil pronosticar.

Antes del incidente con el buque en Suez, el costo de los fletes en el transporte marítimo reportaba un incremento debido a distintos factores.

Los operadores marítimos deben enfrentar la escalada que ha tenido el petróleo y además agregar otros costos como los seguros marítimos e incrementos en las tarifas por transitar las vías interoceánicas.

Sobre el impacto que ha tenido en los fletes el alza del precio del petróleo, en el caso de Maersk, la empresa tiene dos relaciones con los clientes: aquellos con contratos firmados a largo plazo que mantienen los costos acordados y los que no tienen estos acuerdos que podrían sentir al alza.

En cuanto a la reapertura económica, Lars reconoce que se ha dado de manera paulatina y se proyecta un futuro prometedor. “Tenemos que ver con qué nos estamos comparando, la carga ha aumentado y este año será mejor que el año pasado, pero en 2019 hubo una caída estrepitosa debido al impacto de la pandemia”, añadió.

De los servicios portuarios que presta Panamá, el director de operaciones en la región de Maersk, reconoce que el país es un sitio estratégico para el trasbordo de carga y el Canal ha hecho mejoras importantes adaptando el sistema de reservas para el paso de buques. “Panamá de por si es privilegiado por el Canal y la ubicación en la que se encuentra”, recalcó.

Con relación a los servicios de los puertos en el Pacífico, manifestó que actualmente hay suficiente capacidad de muelle para atender los buques. “Lo que hay que recordar es que desde que comenzó a operar el Canal ampliado se reciben buques más grandes y eso significa que traen mayor número de contenedores lo que también significa que no se necesitan tantas ventanas para poder atender los portacontenedores en el Pacífico.

Igualmente estimó que el servicio que presta el personal en los puertos panameños es eficiente y cree que también se pueden implementar mejoras por el lado de la navieras porque es una vía de dos carriles.