Mercado de criptomonedas continúa en efervescencia

cotización

La moneda criptográfica ether alcanzó un récord, mientras que el índice Bloomberg Galaxy Crypto, más amplio, también estableció un máximo histórico en medio de una serie de eventos alcistas para la industria de activos digitales.

La segunda criptomoneda más grande del mundo por valor de mercado subió ayer hasta un 4.7% a mil 853 dólares, mientras que el índice de criptomonedas de Bloomberg tocó los $2 mil 082 dólares por primera vez. El bitcóin se cotizó a un máximo de $48 mil 930.

Grayscale Ethereum Trust observó una entrada estimada de capital de alrededor de $93.4 millones, según datos compilados por Bloomberg Intelligence.

Las criptomonedas han alcanzado niveles récord esta semana después de que Tesla Inc. dijo que invirtió mil 500 millones de dólares del efectivo de la compañía en bitcoines.

A eso siguieron los anuncios de Mastercard Inc. y Bank of New York Mellon Corp. de que estaban facilitando a los clientes el uso de tokens digitales. También fue aprobado en Canadá el primer fondo cotizado en bolsa de bitcóin.

Los analistas esperan que otros países aprueben fondos similares.