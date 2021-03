Mesa del diálogo por la CSS toma seis horas discutiendo definición de consenso

METODOLOGÍA

La sesión plenaria de la mesa del diálogo nacional por la Caja de Seguro Social (CSS) dedicó ayer las seis horas de la reunión para discutir la definición de la palabra consenso que se aplicará en las decisiones que se adopten a futuro, y al finalizar, no hubo votación. El encuentro, que fue transmitido por el canal de Youtube de la CSS, se convocó a las 9:30 a.m. pero hasta pasadas las 3:30 p.m., cuando se cumplió el término de la reunión, no se logró un acuerdo.

Algunas posiciones se inclinaban por considerar consenso, la decisión de la mayoría, sin embargo, otros alegan que consenso es el acuerdo de todos.

Cumplidas las seis horas, el diputado Edison Broce, quien participa en representación de los independientes, pidió que todo lo que sea votaciones se haga dentro del tiempo estipulado para las reuniones, propuesta que fue secundada por 13 de los presentes, un rechazo y una abstención.

Se debía escuchar el informe de la subcomisión que elaboró un documento sobre la metodología y que le tomó más de un mes.

A los pocos minutos de iniciar la reunión, la dirigente Nelva Reyes, de la Central General Autónoma de Trabajadores y del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), sorprendió a los presentes anunciando que se retiraba de la mesa.

Reyes alegó que ninguno de los cinco puntos establecidos por el Conato para participar en la mesa se han cumplido. Entre estos el retorno al sistema solidario, el facilitador debía ser decidido por la mesa plenaria, la no división de la CSS, participación exclusiva de los verdaderos actores de la CSS y la no participación con voz y voto de los representantes de partidos políticos.

“He podido confirmar que ninguna de las propuestas acordadas por Conato ha sido aceptada”, agregó Reyes, tras añadir que el facilitador de la mesa Joaquín Villar García ha sido denunciado en el pasado por supuestamente incumplir con el fuero de maternidad, además de haber participado el 8 de junio de 1983 en condición de dirigente en la toma de las instalaciones de La Prensa. Dijo que los que estén dirigiendo la mesa deben tener autoridad moral. La mesa por el diálogo de la CSS se vuelve a reunir mañana.