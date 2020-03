México dice que ingreso petrolero está cubierto

ENERGÍA

El secretario de Hacienda de México dijo que el ingreso petrolero del país está completamente protegido por su cobertura soberana del petróleo.

El momento no podría ser mejor para el productor latinoamericano, en medio de la mayor caída de los precios del petróleo en casi tres décadas, ya que Arabia Saudita y Rusia prometieron bombear más petróleo en una batalla por la participación en el mercado.

El ingreso petrolero de México está cubierto en un 100% por el programa, dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en una entrevista en W Radio, señalando que le preocupa más la propagación del coronavirus que el desplome del precio.

La llamada cobertura de Hacienda es la cobertura de petróleo soberano más grande del mundo. México ha gastado un promedio de casi $1,000 millones al año durante la última década comprando opciones de venta a través de acuerdos con bancos como Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, BNP Paribas SA, Barclays Plc y HSBC Holdings Plc.

Más del 80% de la producción de petróleo de México tiene un precio de equilibrio superior a $35 por barril, lo que lo convierte en el productor latinoamericano más expuesto a la crisis del crudo, según una nota de investigación de Wood Mackenzie.